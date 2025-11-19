Las 3.000 plazas gratuitas de 0 a 3 años en la Región se mantendrán en 2026

Las 3.000 plazas gratuitas de 0 a 3 años creadas en la Región de Murcia gracias a una inyección de 40 millones por parte del Gobierno central en 2024 se mantendrán el próximo año. La Comunidad ha anunciado este miércoles que financiará dichas vacantes en 2026, cuando finaliza la financiación estatal con fondos europeos.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado hoy que 3.000 plazas gratuitas de 0 a 3 años que se pusieron en marcha en escuelas infantiles municipales cuya financiación europea finaliza en febrero de 2026, “seguirán siendo gratuitas gracias al compromiso del Gobierno de la Región de Murcia”.

López Miras ha señalado que “estamos apostando por un incremento histórico de plazas gratuitas de 0 a 3 años” bajo “un compromiso claro: universalizar la educación infantil, con apoyo a las familias y libertad de elección de centro, también en el primer ciclo de educación infantil”.

El presidente regional visita una escuela infantil, este miércoles / CARM

stas plazas, junto a las creadas en colegios públicos y las subvencionadas en centros concertados y escuelas infantiles privadas, hace que la Región de Murcia cuente este curso escolar con ”más de 8.700 plazas gratuitas de 0 a 3 años en este curso escolar”, lo que supone un incremento del 1.300 % en los tres últimos cursos