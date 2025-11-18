Vox carga contra PP, PSOE y la inmigración ilegal tras la muerte de una anciana en Puente Tocinos tras ser asaltada

Carmelina caminaba de regreso a su domicilio el pasado miércoles por la noche en Puente Tocinos cuando fue asaltada por los dos individuos para arrancarle la cadena de oro que llevaba en el cuello. La zarandearon y tiraron al suelo. Acto seguido, huyeron. Ella murió días después en el hospital tras al no haber sido capaz de superar la gravedad de sus lesiones. En cuanto a los atracadores, algunos residentes afirman que escaparon en una moto, mientras que otros aseguran que lo hicieron en un patinete eléctrico. De ahí que la Policía esté a la espera de revisar las imágenes, a fin de ver si arrojan luz sobre el asalto mortal.

Este martes, el presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, acudía a Puente Tocinos para denunciar que las personas mayores sufren diez robos al día. "Mucha de esa delincuencia es una delincuencia importada, lo hemos visto, por ejemplo, en Torre Pacheco", se apresuraba a decir. "A todos ellos, que han venido y no quieren adaptarse y quieren seguir viviendo del cuento o se dedican a delinquir, hay que deportarlos a sus países de origen", añadió.

Antelo afirma que las personas mayores sufren diez robos al día

"Aquellas culturas que vienen y nos dicen que una mujer tiene que ir cuatro pasos por detrás de un hombre o que nos vienen a imponer su fanatismo o una religión contraria a los derechos y a las libertades que gozamos en España, también les tenemos que deportar", subrayó.

En este punto, aprovechó para repartir culpas con el bipartidismo, puesto que votaron la semana pasada en contra de su moción para cerrar todos los centros de menores de la Región de Murcia. "PSOE y PP son responsables de lo que está sucediendo", manifestó. Cabe recordar que en los centros de menores residen niños, niñas y adolescentes tutelados por la Comunidad Autónoma, ya que carecen de padres, madres o tutores legales que puedan encargarse de ellos, y que estos pueden tener origen español o extranjero. Aun así, Vox considera que "el bipartidismo ha construido un modelo en el que todo es para los de fuera y nada para los de dentro".

Para los delincuentes nacionales, Antelo señaló que "hay que aumentar las penas de cárcel" para que "aquellas personas que acaban con la vida de otras personas no pueden ver la luz del día". En este sentido, rechazan la cadena perpetua revisable, precisamente, porque es revisable.

A preguntas de la prensa, Antelo reconoció que no tiene información sobre el origen de los asaltantes.