De visitar una fábrica líder en armamento a ganar más presencia en el norte de Europa: así busca la Región nuevas alianzas en defensa con Finlandia

La Región de Murcia busca en Finlandia alianzas y oportunidades de colaborar con las empresas más punteras, como la producción de armamento y que son proveedoras históricas de múltiples fuerzas armadas, así como ampliar la presencia y visibilidad del ecosistema empresarial y tecnológico murciano en el norte de Europa.

Conocer de primera mano cómo se trabaja, transferir el conocimiento tecnológico de estas 'gigantes' e importarlo a Murcia, así como abrir nuevas líneas de desarrollo vinculadas a tecnologías avanzadas aplicadas al sector de la defensa para seguir impulsando su ambicioso proyecto Caetra son algunos de los objetivos de esta misión institucional y comercial.

Las dos primeras paradas tenían lugar por la mañana en la ciudad de Riihimäkiel del país del noreste de Europa para conocer más de cerca cómo es su mercado de defensa: la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón y el director del Instituto de Fomento de la Región, Joaquín Gómez, visitaban la sede de la fábrica finlandesa Sako, referente internacional en producción de armas como distintos rifles y munición. Allí tuvieron un encuentro con el CEO de la empresa armamentística, Juha Alhonoja, para tratar todos estos puntos.

Tras la primera reunión, la delegación se trasladó al Define Innovation Hub, un ecosistema puntero donde las Fuerzas de Defensa de Finlandia, instituciones tecnológicas, startups y empresas trabajan conjuntamente en tecnologías de doble uso y soluciones innovadoras para seguridad y defensa.

Durante la sesión se presentó el ecosistema de defensa de la Región de Murcia, así como las oportunidades del programa Caetra, especialmente relevantes ante las próximas convocatorias del Fondo Europeo de Defensa (EDF) y de Horizon Europe. Hay que recordar que la Región de Murcia busca con Caetra impulsar las tecnologías duales (tanto militares como civiles) en los campos de la defensa, seguridad, reconstrucción y desarrollo.

La consejera destacó que «la Región de Murcia está dando pasos firmes para posicionarse como un actor relevante en la industria europea de defensa, aprovechando nuestras capacidades tecnológicas, nuestra experiencia industrial y la presencia histórica de las Fuerzas Armadas en nuestro territorio».

En este sentido, resaltó la importancia de «explorar alianzas con ecosistemas líderes como el de Finlandia, que nos permitan acelerar proyectos, compartir conocimiento y aumentar la competitividad de nuestras empresas».

Asimismo, López Aragón recordó que «el ecosistema Caetra representa una apuesta estratégica de la Región de Murcia para impulsar soluciones innovadoras de seguridad y defensa, de la mano de empresas, centros tecnológicos y actores institucionales», y que la misión en Finlandia «refuerza nuestra posición dentro de la Red Europea de Regiones de Defensa, donde ya venimos creando sinergias y cooperando activamente».

Encuentro previo en Bruselas

En este sentido, recordó que el pasado mes de octubre, en Bruselas, el presidente de la Comunidad Fernando López Miras, mantuvo una reunión con el presidente del Consejo Regional de Häme, Toni K. Laine, y diferentes representantes de la región finlandesa, de cara a la misión que se celebra estos días. El presidente avanzó en las líneas de cooperación entre ambos territorios en materia de innovación y defensa.

Durante la sesión en Define, la consejera mantuvo encuentros con startups tecnológicas, representantes del Ayuntamiento de Riihimäki y autoridades vinculadas al desarrollo de innovación en defensa, explorando proyectos conjuntos en ámbitos de doble uso, tecnologías emergentes y cadenas de suministro europeas.

La jornada institucional finaliza por la tarde con la recepción oficial en la Embajada de España en Helsinki, donde la consejera mantiene un encuentro con el embajador, Manuel Montobbio de Balanzó, orientado a ampliar la presencia y visibilidad del ecosistema empresarial y tecnológico de la Región de Murcia en el norte de Europa.