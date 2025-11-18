Tres científicos del Cebas-CSIC, en la lista mundial más selecta de la ciencia

Los investigadores Rosa M. Rivero, Juan Carlos Espín y Francisco Tomás-Barberán, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC), han sido incluidos en la prestigiosa lista internacional Highly Cited Researchers 2025 que elabora Clarivate Analytics, pasando a formar parte del selecto grupo de científicos más influyentes del planeta.

Esta lista, que elabora Clarivate, empresa líder en la medición del impacto científico a nivel mundial, identifica a menos del 0,1% de los investigadores en todo el mundo, seleccionados por haber publicado trabajos altamente influyentes en sus respectivas áreas: aquellos que otros científicos citan con mayor frecuencia y rapidez debido al valor y relevancia de sus aportaciones

Aunque la lista se actualiza anualmente, la evaluación se basa en los últimos diez años (2015-2025), lo que supone un reconocimiento consolidado al impacto sostenido y a la trayectoria científica de una década.

El ranking se ha elaborado en más de 1.300 universidades y organismos de investigación, de 69 países, con datos de la última década y a partir de los 8 millones de investigadores en todo el mundo (estimados según la Unesco).

El ranking se ha elaborado en más de 1.300 universidades y organismos de investigación de 69 países

94 científicos españoles

Esta lista de Clarivate es la más selectiva, mostrando un total de 7.131 investigadores en todas las disciplinas de conocimiento, frente a los 200.000 que incluyen otras, como la llamada 'Stanford-2%'. De los investigadores del mundo incluidos en la lista, 94 son de España; y de ellos, 12 pertenecen al CSIC, principal organismo público de investigación español.

Los doctores Espín y Tomás-Barberán estudian los beneficios de los alimentos vegetales en la salud. Su principal línea de investigación busca entender por qué un mismo alimento puede producir efectos diferentes en cada persona; un enfoque pionero con importantes implicaciones para el desarrollo de la nutrición personalizada y la prevención de enfermedades.

Por su parte, la doctora Rosa M. Rivero ha centrado sus investigaciones en los mecanismos de señalización celular mediante los cuales las plantas responden al cambio climático, y en cómo estos procesos regulan el crecimiento, la maduración y la calidad de los frutos.

Los doctores Espín y Tomás-Barberán estudian los beneficios de los alimentos vegetales en la salud

Su trabajo contribuye a comprender y anticipar los efectos del calentamiento global en la productividad agrícola y a desarrollar estrategias que mejoren la resiliencia de los cultivos; un reto clave para la seguridad alimentaria mundial.

Además, los tres investigadores del Cebas-CSIC seleccionados han liderado proyectos financiados por el Plan Nacional de Investigación, la Unión Europea y forman parte de Grupos de Investigación de Excelencia de la Región de Murcia (Fundación Séneca).

La presencia de estos tres investigadores del Cebas-CSIC en el Highly Cited Researchers 2025 subraya "la importancia de apostar por la ciencia de excelencia y reconoce la labor de quienes expanden las fronteras del conocimiento para construir un mundo más sostenible, seguro y próspero".

Asimismo, confirma la proyección internacional del Cebas-CSIC, cuyas líneas de investigación pioneras han convertido al centro en un referente global en ciencia y tecnología de alimentos, recursos naturales y biotecnología.