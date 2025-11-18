El sexo sin protección incrementa los casos de VIH en chicos de 15 a 19 años de la Región

El crecimiento de los casos de VIH se ha frenado en el último año en la Región de Murcia, registrándose 108 nuevos diagnósticos en 2024 frente a los 111 que se registraron un año antes. Sin embargo, preocupan los contagios registrados entre los grupos de población más joven, ya que la mayor incidencia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se da en hombres de 25 a 29 años, aumentando principalmente entre los chicos de 15 a 19 años.

Así queda recogido en el último informe de Vigilancia Epidemiológica del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) elaborado por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud y que hace referencia a las cifras de 2024, un trabajo que ve la luz coincidiendo en el calendario con la Semana Europea de la Prueba del VIH y muy próximo a la celebración el 1 de diciembre del Día Mundial del Sida. Las cifras muestran incrementos en todas las infecciones de transmisión sexual en la comunidad en el último año, una situación que se identifica con la práctica de relaciones sexuales sin protección, lo que se sitúa como el principal factor de riesgo de la transmisión.

El VIH está considerada una ITS y uno de sus riesgos es que durante varios años la persona permanece asintomática o sin signos clínicos, hasta que comienzan a aparecer enfermedades oportunistas o algún tipo de cáncer que están relacionados con el VIH, según Epidemiología. La frecuencia o gravedad de estas infecciones estará relacionada en mayor o menor medida con la situación inmunológica de la persona, por lo que resulta fundamental contar con un diagnóstico precoz.

El trabajo de Epidemiología señala que en 2024 se registraron en la Región de Murcia un total de 108 casos de diagnóstico de VIH (85 casos en hombres y 23 en mujeres), lo que supone un 3,4% de los 3.196 nuevos diagnósticos a nivel nacional. Los especialistas llegan a indicar que de los 108 nuevos casos, el 16,6% (18 casos) ya presentaban enfermedad definitoria de sida en el momento del diagnóstico de infección por VIH, un porcentaje superior al registrado en 2023 (13,5%).

Edad media de 39,5 años

Durante el periodo 2009-2024, la edad media de diagnóstico del VIH ha sido de 36 años, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, en los dos últimos años se ha observado un aumento en la edad media, situándose en los 39,5 en 2024.

El pasado año, en la Región de Murcia, el grupo de edad con mayor tasa de incidencia entre los hombres fue el grupo de 25 a 29 años (296,1 casos por millón entre los hombres), inferior a la observada en 2023 (343,6 casos por 106 de hombres). Sin embargo, "en los jóvenes de 15 a 19 años ha habido un aumento de la tasa de incidencia en 2024 respecto a 2023" al pasar de una incidencia de 61,4 casos por millón de habitantes a una de 79,5 por millón de ciudadanos en un único ejercicio, tal y como recoge el trabajo de la Consejería de Salud.

Entre las mujeres, son los grupos de 50 a 54 y 35 a 39 años, las de mayor tasa de incidencia de VIH y se observa un aumento de la tasa respecto a 2023 en la franja de edad de mujeres entre 45 y 49 años y entre 20 y 24 años.

Entre 2021 y 2024, el 74,3% de los diagnósticos se atribuyen a transmisión sexual en hombres que tienen sexo con otros hombres (71,8% en el último año 2024, frente al 69,2% de 2023). Además, en los últimos cuatro años, la vía de transmisión más habitual del VIH es la sexual, ya que supone el 78,5% de los diagnósticos.

El informe de Vigilancia Epidemiológica del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) de la Consejería de Salud también analiza si el diagnóstico se realiza de forma precoz o si es tardío. En este caso, en los últimos cuatro años (2021-2024), el porcentaje de diagnóstico tardío se sitúa en el 52,2%, cifra que se ha ido reduciendo y que este pasado año se situaba en el 46,1% de los casos. Según grupo de edad, de forma general, a partir de los 40 años el porcentaje de diagnóstico tardío supera el 60%.

18 casos de sida este año

Desde el inicio de la epidemia de VIH en el año 1984 y hasta 2024, en la Región de Murcia se han registrado 2.157 casos acumulados de sida, el 2,3% de los 90.275 casos registrados en España. El Servicio de Epidemiología también detalla que este año 2025, hasta el 30 de junio, se han notificado 18 nuevos casos de sida en la Región, con diagnóstico en 2024.

La Consejería de Salud murciana recuerda que "la prevención es esencial" y recuerda que se cuenta con la prueba gratuita y confidencial, a la que puede acceder cualquier persona. De ahí, la importancia de tener en cuenta tanto entre la población como entre los profesionales sanitarios, que cualquier persona con prácticas sexuales de riesgo es susceptible de adquirir el VIH y por tanto, que requiera la realización de una prueba para su diagnóstico y tratamiento precoz.

En este sentido, afirma que continúa trabajando en mejorar y ordenar los circuitos de atención a los pacientes, mediante unidades específicas para la detección y tratamiento y la adaptación que se lleva a cabo al Plan de Prevención y Control de la Infección por el VIH y las ETS (2021-2030) en España.

Los casos de sífilis crecen un 67% en el último año

El trabajo llevado a cabo por los profesionales de Epidemiología también entra a valorar algunas de las infecciones de transmisión sexual más comunes, entre las que se encuentran la gonorrea, la sífilis, la clamidia o el linfogranuloma, entre otras.

La tendencia continúa siendo ascendente en todas ellas, con la infección gonocócica y la infección por clamidia como las de mayor incidencia (incidencia acumulada de 50,3 y 45,3 casos por 100.000 habitantes, respectivamente) en 2024. En los casos de gonorrea, se ha producido un incremento del 23,3% respecto a 2023, más marcado el cambio en hombres respecto a las mujeres, sobre todo a partir de 2022. La tendencia ascendente para la sífilis en los últimos 4 años (2021-2024) ha sido más acentuada a partir de 2021 y sobre todo en los dos últimos años (2023-2024), con un porcentaje de cambio en la incidencia en 2024 del 67,0% respecto a 2023 y del 160% respecto a 2021. El porcentaje de casos en menores de 25 años se ha mantenido similar a 2023 para las cuatro ITS sujetas a vigilancia.

Por su parte, la clamidia se incorporó como enfermedad de declaración obligatoria en la Región de Murcia en 2020, por lo que sólo existen datos de la evolución de esta infección desde ese año, observándose un incremento progresivo de la incidencia a lo largo de estos cinco años de puesta en marcha del Sistema de Información Microbiológica en la Región de Murcia. El incremento de la incidencia en el último año ha sido del 13,8% respecto a 2023.

Salud insiste en que las ITS como la infección gonocócica, sífilis, virus del papiloma humano (VPH), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis B (VHB), tricomonas, chlamydia y muchas otras, continúan siendo un importante problema de salud pública, no solo por la magnitud, sino por las consecuencias que se pueden derivar si no se realiza una detección y diagnóstico precoz de los casos que permita un rápido control de la transmisión a otras personas.