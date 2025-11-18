Rubén Bernal, No Te Prives: "El preservativo es lo único que protege de la mayoría de ITS"

Un equipo de sanitarios y voluntarios de No Te Prives, Adhara y VIHsibles están realizando desde este lunes pruebas del VIH de manera gratuita a todas las personas que lo soliciten. La actividad se enmarca dentro de los actos organizados en Murcia con motivo de la celebración de la Semana de la Prueba del VIH.

El enfermero Rubén Bernal es uno de los profesionales que participa en esta campaña y que ayer atendía a todos los interesados en la sede de No Te Prives, donde además de realizar la prueba rápida ofrecen información sobre prácticas saludables y de riesgo e infecciones de transmisión sexual (ITS). "Es importante que quienes hayan tenido prácticas sexuales de riesgo o no hayan tomado las medidas de seguridad adecuadas se hagan la prueba por precaución", explica.

Se trata, dice, de una prueba de saliva que se hace de forma muy rápida y que permite que la persona interesada conozca el resultado en apenas 20 minutos. En el caso de que resulte positiva se recomienda que acuda a su médico para un análisis de sangre, mientras que si es negativa no es necesario reconfirmar el resultado. El objetivo principal es identificar a aquellas personas que puedan haber contraído el VIH para que inicien el tratamiento y tomen las medidas de protección adecuadas en sus relaciones.

"Ser portador de VIH no significa tener la enfermedad", aclara Rubén Bernal, ya que "con los tratamientos retrovirales no se transmiten a otras personas", lo que también permite acabar con el estigma social que existía en torno a esta infección de transmisión sexual en la década de los 80.

Este enfermero miembro del colectivo No Te Prives insiste en la importancia de fomentar prácticas sexuales seguras y recuerda que "el preservativo es lo único que protege contra la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, aunque alguna se pueda escapar".

"No hay miedo a embarazos ni al VIH"

Sobre el aumento de los casos de VIH que se ha visto en los últimos años, considera que este tiene un origen multifactorial, ya que "no hay miedo a embarazos ni al VIH, ya que existen tratamientos posteriores para estas situaciones".

En este caso, también menciona el avance que ha supuesto la implantación del PrEP (Profilaxis Pre-Exposición) en el Servicio Murciano de Salud, un tratamiento farmacológico con pruebas serológicas cada cuatro meses para todos aquellos que tengan una vida sexual activa.

Sobre las pruebas gratuitas que está realizando No Te Prives dentro de la Semana Europea de la Prueba del VIH recuerda que estas se realizará hasta el próximo lunes, 24 de noviembre, en horario de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 en la sede de la asociación (C/ Rocamora 1, Murcia). Quienes estén interesados en reservar horario, pueden ponerse en contacto con No Te Prives a través del teléfono de salud 658 34 00 13 o a través de mensaje directo a través de Instagram.