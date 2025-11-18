El restaurante Barahonda de Yecla triunfa en los premios 'T de Oro'

La publicación Tapas Magazine entregó el pasado lunes los premios 'T de Oro' que distinguen a los proyectos más prometedores y el talento emergente de la gastronomía en España.

Durante estos cuatro años desde su puesta en marcha, los T de Oro han tenido como objetivo apoyar y difundir sus carreras de los profesionales de la cocina desde el inicio. Y que, desde la primera edición, son para la mayoría de los cocineros el principio de una trayectoria de reconocimientos y premios.

En esta ocasión, los premios han vuelto a distinguir a 17 restaurantes, uno por cada comunidad autónoma, con un valor destacado en el panorama gastronómico. En el caso de la Región de Murcia, el cocinero Alejandro Ibáñez, chef del restaurante Barahonda de Yecla, premiada y galardonada con un Sol Repsol y reconocida en la Guía Michelín.

"Si el público continúa asistiendo, pasará a ser lugar de peregrinación regional", indica el jurado

El jurado ha destacado que Barahonda es uno de los restaurantes "con mejor interpretación de la comida murciana como alta cocina". "Situado en las Bodegas Barahonda, la experiencia de los comensales en este espacio es una de las más afinadas del país, tanto por su cocina dirigida por Alejandro Ibáñez como por su servicio de sala", han indicado. "Si el público continúa asistiendo, pasará a ser lugar de peregrinación regional. Además, también destaca por su estancia, la cual comienza con una visita a las bodegas premiadas en varias ocasiones antes de comenzar a probar el menú", indican desde la organización.

El encuentro, que ha tenido lugar en VETA Galería, en Madrid, ha sido conducido por la presentadora y actriz, Marta Flich y ha reunido a importantes referentes de la gastronomía, la cultura, la empresa y sociedad, así como nombres reconocidos del ámbito digital, Lucía Pombo, Madame de Rosa, Susana Molina, Natalia Lacunza, Lara Tronti, Javier Gallardo, Lucho RK, L’haine, Iban García o Luc Loren, entre otros.