Agua
Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura
Ganan 5 hectómetros cúbicos en la última semana
E.P.
Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 230 hectómetros cúbicos, cinco más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Los embalses del Segura disponen de 13 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 71 menos que la media que suelen almacenar en esta época (301 hectómetros cúbicos).
Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 20,2% de su capacidad total.
En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 29.886 hectómetros cúbicos y están al 53,3% de su capacidad. Esto supone 1.094 hectómetros cúbicos o 1,9 puntos más que la semana pasada y 8,3 puntos más que la media de la última década.
De acuerdo con Transición Ecológica, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. En concreto, la máxima se ha producido en la estación de Vigo Aeropuerto, donde se han recogido 257,6 litros por metro cuadrado.
En lo que respecta a las cuencas, están por encima del 50% el Cantábrico Oriental (64,4%), el Cantábrico Occidental (57,1%), el Miño-Sil (55,6%), Galicia Costa (55,7%), las Cuencas internas del País Vasco (71,4%), el Duero (55,7%), el Tajo (58,8%), el Guadiana (58%), el Tinto, Odiel y Piedras (71,6%), el Ebro (53,6%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,4%).
En el otro extremo, las cuencas que están por debajo de la mitad son Guadalete-Barbate (41,8%), el Guadalquivir (44,1%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,9%), el Júcar (49,7%) y el Segura, que sigue a la cola con el 20,2% de su capacidad. Al margen de esto, Transición Ecológica ha informado de que la vertiente atlántica se encuentra al 54,4% mientras que la mediterránea está al 49,9%.
