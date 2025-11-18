La Región de Murcia se vuelca con la reconstrucción de Ucrania

La Región de Murcia ha firmado este martes un protocolo pionero con el territorio ucraniano de Sumy para apoyar su reconstrucción. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el Jefe de la Administración Estatal Regional y de la Administración Militar Regional de Sumy, Oleh Hryhorov, aprobaron un convenio para abrir nuevas vías de colaboración con el objetivo de contribuir a la total recuperación de esta zona tras la devastación causada por la guerra iniciada por Rusia.

En la reunión, en la que también participó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, López Miras les transmitió el "apoyo, la solidaridad y el compromiso de la Región de Murcia con el pueblo ucraniano".

Este es un "acuerdo pionero y excepcional", ya que es el primero de estas características que el país firma con una región española, aseguran fuentes del Gobierno regional. En esa línea, el presidente destacó que "ambas regiones expresamos nuestra voluntad de trabajar juntas en sectores estratégicos: el económico, el empresarial, el agroalimentario, el tecnológico, el educativo y el institucional, entre otros".