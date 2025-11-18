Rechazada la moción para acelerar la protección de la tortuga mora en la Asamblea

La Comisión de Política Territorial debatió este martes la moción presentada por el Grupo Mixto, a través de la portavoz de Podemos, María Marín, para instar al Gobierno regional a aprobar en un año el plan de conservación de la tortuga mora. La propuesta fue rechazada con los votos de PP y Vox, mientras que PSOE y Podemos votaron a favor.

Marín defendió que el plan es una obligación legal derivada de la normativa autonómica, estatal y europea, y acusó a PP y Vox de promover “alarmismo” entre agricultores. Aseguró que la agricultura tradicional “siempre ha sido compatible” con la especie, pero criticó la expansión del “agroextractivismo” y la intención de “convertir la costa en un mar de plástico”. También reprochó al PSOE que algunos de sus ayuntamientos se hayan unido a mociones contra el plan.

El diputado de Vox, Pascual Salvador, defendió una enmienda de totalidad y cuestionó la base del plan, que considera “mal elaborado”, con errores cartográficos y falta de datos. Sostuvo que los agricultores llevan décadas conviviendo con la tortuga mora y que el plan “complica lo ya complicado”, imponiendo restricciones y sanciones “desproporcionadas”. “Nuestro sector primario no puede mantener tierras que otros deciden cómo usar”, afirmó.

El PP acusa a los “extremos” de generar alarma

La popular María Casajús defendió que el Gobierno Regional está cumpliendo la ley y denunció que “los extremos utilizan la política del miedo”. Negó que el plan implique expropiaciones o paralizaciones económicas y destacó que se basa en criterios científicos. El PP rechazó fijar un plazo de un año para aprobarlo, al considerarlo “irresponsable”.

El socialista Ortega Pérez respaldó la iniciativa “porque solo pide cumplir la ley”, pero censuró que el PP haya tardado “30 años” en impulsar el plan. Aseguró que el procedimiento ha sido “nefasto” y ha generado preocupación entre agricultores, aunque defendió que protección ambiental y actividad agraria “siempre han sido compatibles”.

En su réplica final, Marín defendió la necesidad de plazos claros y rechazó las acusaciones de Vox. También aclaró que sus críticas al PSOE respondían a su “sorpresa” por decisiones de algunos ayuntamientos. Pese al apoyo socialista, la moción fue finalmente rechazada.