Un rayo apaga el Faro de Cabo de Palos durante unos minutos
La descarga eléctrica dejó sin luz el monumento y las farolas del entorno, aunque el suministro se recuperó en pocos minutos
L.O.
La intensa tormenta registrada a primera hora de este martes en Cabo de Palos ha dejado una imagen inusual: el Faro completamente a oscuras. Según fuentes vecinales, el apagón se ha producido tras una fuerte descarga eléctrica alrededor de las 06.45 horas, cuando un rayo ha caído en las inmediaciones del histórico monumento.
El impacto ha provocado que la luz del Faro se apagase por completo durante varios minutos. “Ha sido cuestión de minutos, pero se ha quedado todo a oscuras”, ha explicado una vecina de la zona. No solo el Faro se vio afectado: las farolas del aparcamiento y la conocida Casa del Almirante también quedaron sin suministro eléctrico tras la descarga.
A pesar del sobresalto, la situación se ha normalizado poco después y la iluminación del Faro ha sido restablecida sin incidencias.
