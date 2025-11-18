Proponen un protocolo para garantizar los derechos del alumnado trans en la Región

Ante la falta de un protocolo específico para la atención y el acompañamiento del alumnado trans en los centros educativos de la Región de Murcia, diversas organizaciones sociales, sindicales y educativas han elaborado una propuesta de protocolo que será presentada a la Consejería de Educación y Formación Profesional con el fin de revertir esta ausencia normativa y asegurar la correcta aplicación de la legislación vigente.

En la elaboración de esta propuesta han participado el sindicato STERM Intersindical, la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis Murcia*, así como numerosas asociaciones LGTBQIA+ de la Región: No te Prives, Galactyco, Lorcairis, La Traca, Orgullo Crítico Murcia, Jumilla a Color, Orgullo Yecla, ¿Lo tienes claro?, Vihsibles, Águilas Diversa y Epéntica, además del Sindicato de Estudiantes y AFEReM.

Las organizaciones mencionadas esta misma mañana han presentado mediante registro la propuesta ante la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, al mismo tiempo que solicitan una reunión para poder explicar su propuesta y conocer la disposición de la Administración a aceptarla.

El próximo jueves 20 de noviembre las organizaciones promotoras presentarán la propuesta de protocolo a las 18 horas en el Salón de Actos del Edificio Rector Sabater de la Universidad de Murcia (Ronda de Levante 10, Murcia). Tras la presentación, tendrá lugar una mesa redonda titulada “Construir desde la Experiencia: Problemáticas y Soluciones para una Educación Inclusiva con la Diversidad de Género y Sexual”.

"Legislación vigente sin aplicación efectiva en la Región"

La normativa estatal y autonómica reconoce de forma expresa los derechos del alumnado trans y obliga a las administraciones educativas a aplicar medidas específicas en materia de protección, convivencia, formación y prevención de la discriminación. "Sin embargo, ninguna de las medidas contempladas en estas normas –como la promoción de protocolos contra la LGTBIfobia, la formación docente obligatoria, los planes de coeducación o los programas de sensibilización– se está aplicando de manera efectiva en la Región", denuncian las asociaciones en un comunicado.

"Tampoco se ha desarrollado el Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGBTI, previsto en la Ley 8/2016 y cuya elaboración corresponde a la Administración autonómica en colaboración con el Observatorio regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género", indican.

Las organizaciones denuncian que las actuales recomendaciones autonómicas resultan insuficientes, no contemplan todos los supuestos posibles y generan desigualdad de trato entre centros educativos. "Además, la normativa previa a la aprobación de la Ley Trans estatal de 2023 no está adaptada al principio de autodeterminación de género, lo que ocasiona contradicciones en su aplicación", señalan.

Contenido del protocolo propuesto

La propuesta presentada establece que la activación del protocolo no estará condicionada a diagnósticos médicos o psicológicos, en consonancia con la legislación vigente. El procedimiento se articula en seis fases:

Comunicación al equipo directivo. Valoración de la situación. Activación del protocolo según cuatro supuestos. Actuaciones inmediatas. Seguimiento. Cierre o suspensión temporal.

Los cuatro supuestos contemplados garantizan la protección del alumnado en diferentes escenarios familiares y de edad, priorizando siempre el respeto a su identidad de género.

Entre las medidas organizativas y de gestión propuestas destacan:

Uso del nombre y pronombres con los que el alumnado se identifica.

Adecuación de la documentación interna del centro.

Garantía de confidencialidad de los datos personales.

Libertad de elección de vestimenta y uniforme.

Acceso a aseos y vestuarios acordes a su identidad de género o a un espacio individual habilitado.

Designación de una persona de referencia para el acompañamiento del alumnado.

Adaptación de algunas sesiones de Educación Física para garantizar seguridad y bienestar.

Organización de espacios y tiempos basada en criterios pedagógicos, no en la identidad de género.

Llamamiento a la responsabilidad institucional

Las organizaciones impulsoras subrayan que esta propuesta ofrece una herramienta clara, práctica y acorde con la legislación para asegurar la igualdad de oportunidades y la protección del alumnado trans en todos los centros educativos de la Región. Apuntan, además, que es "una herramienta útil en la prevención y en la respuesta al acoso escolar, por lo que debería ser una de las primeras medidas si la Consejería y el gobierno autonómico quieren mejorar la convivencia en los centros educativos".

Por todo ello, instan a la Consejería de Educación a "asumir su responsabilidad legal y a implementar sin demora un protocolo que garantice los derechos, la dignidad y el bienestar de estos menores".