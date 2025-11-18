Operan a un menor murciano del testículo equivocado por error

Cirujanos pediátricos del Hospital Virgen de la Arrixaca han operado a un menor del testículo equivocado por error. Así lo confirma un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que confirma la responsabilidad del Servicio Murciano de Salud (SMS) e informa favorablemente la resolución que estima parcialmente la reclamación presentada por los padres, al considerar que hay un nexo de causalidad entre "el funcionamiento anormal del servicio regional y los daños sufridos".

Aunque el dictamen se ha emitido hace apenas unas semanas, la operación de este paciente se llevó a cabo en junio de 2022 en un hospital privado con el que el SMS mantiene un concierto sanitario y al que se desplazaron para intervenir al niño dos profesionales del Servicio de Cirugía Pediátrica de la Arrixaca. Según el dictamen, el menor tenía que ser operado de una retención testicular derecha, pero unas ecografías realizadas varios meses después confirmaron que los cirujanos no fijaron en el quirófano el testículo derecho a la bolsa escrotal sino el izquierdo.

Esto llevó a que el niño tuviera que ser sometido a una nueva cirugía para reparar el error quirúrgico de fijar el testículo izquierdo an la bolsa escrotal derecha y en ella aprovechar para realizar la intervención (orquidepexia) del testículo derecho que no se le realizó en la intervención quirúrgica inicial.

En el informe médico de los cirujanos que realizaron la operación, adjunto en el dictamen del Consejo Jurídico al que ha tenido acceso La Opinión, estos mencionan que teniendo al paciente dormido "comprobamos que el testículo derecho se encontraba en el hemiescroto derecho, por lo que decidimos efectuar un procedimiento de Bianchi (...). En algún momento el teste izquierdo previamente localizado en su sitio en el hemiescroto izquierdo se movió a través de la grasa suprapúbica, hacia el lado derecho, lo que ocasionó la fijación de este en el lado contralateral".

Los especialistas señalan que "posteriormente se realizan controles, tanto en consulta externa, así como en urgencia, donde no se consigue localizar el teste izquierdo en ningún sitio, estando el derecho bien localizado en bolsa. De manera que hubo necesidad de buscar el izquierdo a través de una laparoscopia, donde se localiza el teste derecho en canal inguinal alto, por lo que se realiza una inguinotomía bilateral y se realiza la fijación de ambos testículos en su sitio".

Los padres reclamaron 41.000 euros por las secuelas

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia informa en su dictamen que los padres del menor reclamaron un total de 41.000 euros de indemnización por el error en la cirugía, cantidad en la que incluían 30.0000 euros por el daño moral a los padres y al menor, así como 6.000 euros por el perjuicio estético y 4.000 euros por los 60 días que necesitó para recuperarse de las lesiones.

Sin embargo, la reclamación de responsabilidad patrimonial sólo se estimó parcialmente. La correduría de seguros del SMS fijó en 4.684 euros la indemnización por las lesiones temporales y las secuelas, según el informe de cuantificación de las lesiones sufridas por este paciente pediátrico.