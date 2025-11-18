Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Largas colas en la A-30 hacia Cartagena por un accidente

El siniestro en el P.K. 164, cerca de Los Martínez del Puerto, está provocando importantes retenciones.

Imagen de las retenciones de tráfico facilitada por la DGT

Joaquín Vallés

Un accidente registrado sobre las nueve de la mañana este martes en la A-30, a la altura del P.K. 164, está provocando importantes retenciones en el entorno de Los Martínez del Puerto, en la Región de Murcia.

El siniestro se ha producido en sentido Cartagena, donde los vehículos avanzan con dificultad mientras los servicios de emergencia y mantenimiento trabajan en la zona.

Desde la Dirección General de Tráfico se recomienda extremar la precaución y, si es posible, optar por vías alternativas hasta que la circulación quede normalizada.

Habrá ampliación

