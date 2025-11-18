Fijan el plazo para solicitar las ayudas de hasta 3.000 euros para los comercios locales de la Región

Los autónomos comerciantes de la Región de Murcia podrán solicitar a partir de este miércoles las nuevas ayudas destinadas al comercio de proximidad, tras su publicación mañana en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. La convocatoria cuenta con una dotación de dos millones de euros, tal y como anunció el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, el pasado mes de octubre en la Asamblea Regional.

Estas subvenciones vienen a reforzar el apoyo económico ya existente, que ascendía a 700.000 euros, y permitirán conceder hasta 3.000 euros por beneficiario para cubrir gastos como alquileres, suministros o inversiones en digitalización. De esta forma, la Comunidad eleva las ayudas a 2,7 millones de euros, con el objetivo de que el apoyo económico llegue a un mayor número de autónomos.

En concreto, estas ayudas, que se podrán solicitar hasta las 23:59 horas del 24 de noviembre, se podrán destinar a cubrir gastos esenciales y estratégicos para modernizar y fortalecer sus negocios. Entre ellos se incluyen el pago de la cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en España (RETA); alquiler de locales; personal propio; suscripciones a programas informáticos; arrendamiento de vehículos, maquinaria o equipos; así como suministros y combustible en el caso de venta ambulante.

Además, podrán financiar consultorías para mejorar la comunicación; el marketing online; optimizar su presencia digital y posicionamiento en buscadores; incorporar sus productos a ‘marketplaces’; fortalecer la relación con los clientes; y gestionar sus redes sociales.

Medidas para "aliviar la presión que sufren"

“Mientras el Gobierno de España suma cargas al sector, desde el Ejecutivo regional apostamos por aliviar la presión que sufren los autónomos. Esta inversión demuestra que la Región de Murcia está a su lado, apoyando su esfuerzo y su contribución al desarrollo económico”, destacó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

La Región de Murcia alcanzó a final de octubre los 105.647 autónomos, 475 trabajadores por cuenta propia más que en septiembre, lo que supone un aumento del 0,45 por ciento. De forma interanual, la afiliación de autónomos también muestra un avance sólido del 1,65 por ciento, lo que equivale a 1.717 afiliados más que en el mismo mes del año anterior.

"Menos presión fiscal, más confianza y más apoyo a quienes arriesgan" Marisa López Aragón — Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social

Con estos datos, la Región de Murcia se sitúa como la segunda comunidad autónoma donde más crece la afiliación de autónomos en términos relativos, sólo por detrás de Madrid (+1,23 por ciento). Además, ocupa el cuarto puesto nacional en crecimiento interanual de afiliaciones, en un contexto donde la afiliación sube en 12 comunidades y baja en cinco.

En este sentido, López Aragón subrayó que “estas cifras no son casualidad, son el resultado de una política clara: menos presión fiscal, más confianza y más apoyo a quienes arriesgan”.