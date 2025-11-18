Cero expectativas de Fernando López Miras ante la reforma del sistema de financiación

Ocho años exigiendo la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y, ahora que el Ministerio de Hacienda informa de que presentará una propuesta durante el primer trimestre de 2026, PP y Gobierno regional cargan contra el anuncio.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, critica la tardanza de la ministra María Jesús Montero, ya que el modelo está caducado desde 2014. "Tampoco se entiende que quiera proponer, plantear y presentar un sistema de financiación sin informar, sin dialogar y sin negociarlo con ninguna comunidad autónoma", expuso, recordando que lleva casi ocho años reivindicando que sienten a las comunidades autónomas para trabajar en una propuesta y para que puedan "plantear ideas"

Que no haya sucedido nada de eso es para el presidente regional "una muestra" de que Montero "tiene pocas esperanzas o poca voluntad de aprobar ese nuevo SFA".

El actual modelo de financiación lleva caducado desde el año 2014

Lo cierto es que el Ejecutivo central sí cuenta con, al menos, una comunidad a la hora de elaborar el nuevo modelo: Cataluña. El lunes, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, compartía su preocupación por el hecho de que la ministra María Jesús Montero hubiera desvelado que uno de los aspectos de la reforma será la "bilateralidad". Teme que se esté reservando "el derecho y la opción, que va a ejercer seguro, de negociarlo en primer lugar con Cataluña" y vaticina que Montero va a "perfeccionar bilateralmente con Cataluña" la propuesta para luego presentársela a las demás regiones. "Es una parte del acuerdo de investidura", recuerda.

Castilla La Mancha también pide un fondo transitorio El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, se unió ayer a su homólogo murciano para pedir que se apruebe "un fondo transitorio de financiación" para las regiones "infrafinanciadas" como Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Tal y como apuntó, hay una contradicción en la premisa que planteó la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y es que propuso un nuevo modelo de financiación autonómica para todas las comunidades autónomas de régimen común, incluida Cataluña"; pero de otro lado comentó el concepto de "singularidad". Por otra parte, criticó que el Partido Popular se haya instalado en una posición de "bloqueo político a todo lo que quiera aprobar al Administración del Estado", afirmando que "es chocante que comunidades como Valencia o Murcia, que parece que están infrafinanciadas, voten en contra" de los objetivos de estabilidad.

Muy negro lo ve también el PP. "Pedro Sánchez pretende ahora engañarnos con ridículas maniobras de distracción. Es inadmisible que el Gobierno socialista pretenda reformar el SFA sin contar con las comunidades autónomas, e imponer además el cupo separatista para garantizar la permanencia de Sánchez en el poder", denunció el diputado regional Carlos Albaladejo.

Denuncia que el Gobierno central otorgue "nuevos privilegios" a los secesionistas "a la vez que da la espalda a las demás comunidades autónomas, especialmente a la Región de Murcia".

"No nos vamos a prestar a los trapicheos de Sánchez con los independentistas para mantenerse en el poder, sea la condonación de la deuda, el cupo independentista o cualquier otra medida que afecte a la igualdad de los españoles", advirtió el diputado del PP.