Ayudas de 3 millones de euros para que hoteles y otros alojamientos turísticos de la Región se modernicen

Hoteles, apartamentos turísticos, pensiones, hostales, casas rurales y otros alojamientos turísticos de la Región de Murcia podrán solicitar subvenciones para renovar y modernizar sus espacios e instalaciones con el objetivo de que el sector regional dé un nuevo salto de calidad y se anticipe al "turismo del futuro" para que continúe siendo una "potencia turística a nivel nacional e internacional" que atrae cada vez y seduce a un mayor número de visitantes.

Para ello, la Comunidad pondrá en marcha una nueva línea de ayudas dotada con 3 millones de euros para que estos negocios se modernicen (se destinarán 2,5 millones para este propósito) y se impulse también proyectos innovadores de autónomos y pymes del sector (por 0,5 millones).

Así lo anuncio este martes el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la inauguración de la II Convención Regional de Turismo, celebrada en Murcia bajo el lema 'Innovar, conectar, crecer' y en el que se dan cita unos doscientos representantes del sector a nivel regional y nacionales.

"Nunca antes el turismo de la Región había vivido un mejor momento", aseguró López Miras después de que el sector se haya consolidado y haya superado los "datos históricos" registrados el año pasado. Pero, añadió, "no estamos aquí dentro para conformarnos ni para caer en la autocomplacencia; estamos aquí precisamente para utilizar estos cimientos y seguir creciendo, ser mejores y llegar más alto".

Quieren que la Comunidad sea uno de los grandes referentes turísticos del Mediterráneo y de Europa

El presidente subrayó que estas nuevas ayudas se suman al primer Pacto Regional por el Turismo, a la mesa interadministrativa del turismo, y a iniciativas para combatir la estacionalidad como el bono turístico o el proyecto de internacionalización gastronómica. Con todo ello, aseguró, el objetivo es posicionar a la Región de Murcia como “uno de los grandes referentes turísticos del Mediterráneo y de Europa”.

Cifras de "récord" para el sector

López Miras destacó que la Región recibió el año pasado más de 952.000 turistas internacionales, y que hasta septiembre de este año el gasto turístico ha alcanzado cifras "récord", con 1.383 millones de euros, un 12% más que el año anterior. El número de visitantes ha crecido un 5,7%, superando el avance nacional, y la estancia media de turistas extranjeros es la más alta de España, con 11,5 días frente a la media estatal de 7.

En materia laboral, subrayó que el empleo turístico alcanzó en septiembre una cifra histórica con 66.158 trabajadores, lo que consolida al turismo como “uno de los motores fundamentales del bienestar regional”.

Durante su intervención, López Miras también agradeció el compromiso del sector y la presencia de representantes empresariales: "El turismo es uno de los grandes motores del crecimiento económico y de la creación de oportunidades y empleo".

El presidente regional recordó que todo el territorio murciano reúne condiciones únicas: 250 kilómetros de costa, "más de 300 días de sol al año, dos mares y una oferta creciente de turismo gastronómico, cultural, religioso y de naturaleza"—, pero insistió en que ya no basta con contar con solo esos recursos: "El turismo del futuro no se medirá solo en número de visitantes, sino en su capacidad de generar valor, proteger el territorio y ofrecer experiencias memorables". "Nos habéis convencido de que apostar por el turismo es apostar por el bienestar de nuestra tierra", dijo al cierre de su intervención el jefe del Ejecutivo murciano.

Más de doscientos asistentes

La convención, que se celebra este martes durante toda la mañana en el edificio anexo al Víctor Villegas de Murcia, reúne a expertos y profesionales del ámbito turístico para analizar tendencias y definir objetivos a corto y medio plazo tanto para la Región como para España y Europa a través de distintas ponencias y mesas redondas.

Foto de familia con autoridades y representantes del sector turístico previa a la inauguración de la jornada. / Juan Carlos Caval

Entre los objetivos de esta jornada, organizada por el Itrem, están aportar distintas visines, ideas y propuestas, y para reflexionar sobre cuáles son los objetivos que tiene el sector turístico no solo en la Región de Murcia, sino en España y en Europa para los próximos meses y para los próximos años.

A este evento también asistieron la propia Consejera de Turismo, Carmen Conesa; el director del Instituto de Turismo de la Región (Itrem), Juan Francisco Martínez; la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte; el presidente de la patronal de turismo y hostelería regional (HoyTú), Bartolomé Vera; el presidente de la Croem, Miguel López Abad; el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández; el presidente de la Federación de Municipios de la Región, Víctor Manuel López, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, o la murciana Soledad Díaz, vocal en la Mesa del Turismo de España y gerente del Hotel Bahía de Puerto de Mazarrón, entre otros.