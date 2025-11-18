El absentismo laboral, en el punto de mira de las empresas familiares por la merma de la productividad

El absentismo laboral es una de las principales preocupaciones y lastra de forma importante la productividad entre las empresas familiares de la Región de Murcia. Así lo consideran más de dos tercios de ellas en la Región de Murcia, que ven que en España existe un problema de productividad "elevado" que estaría relacionado con la situación que sufren día a día las empresas y con los costes que esto supone tanto para ellas como para las arcas públicas cuando el trabajador no acude a partir del cuarto día a su puesto por enfermedad, tal y como se refleja en el Barómetro de la Cátedra de Empresa Familiar presentado este lunes.

Así, respecto a qué medidas serían necesarias como más efectivas para la mejora de la productividad de la empresa española, en una escala de 1 a 4, destacan principalmente para los encuestados que se pongan en marcha distintos mecanismos para combatir precisamente ese absentismo laboral (3,49), la simplificación administrativa (3,34), la flexibilización de la regulación laboral (3,07), las mejoras en la formación (3,06) y el impulso al crecimiento (3,03).

Cabe recordar que el absentismo laboral entre los trabajadores murcianos les cuesta al menos 552 millones a las mutuas, Seguridad Social y empresas de la Comunidad al año, según el Informe sobre la Evolución de los indicadores de absentismo laboral por ITCC que fue elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat) y presentado hace unos meses en Murcia: esta situación entre los empleados supuso un incremento del 18,50% respecto a 2023 y de más del 110% respecto a 2018.

Estos "datos demoledores estaban llevando a que muchas empresas tengan que cerrar o entren en concurso de acreedores por el alto coste, recordó el presidente de la Croem, Miguel López Abad durante la presentación de los datos: "El esfuerzo que se ha hecho desde las empresas para bajar la siniestralidad en los últimos años y mejorar la calidad del trabajo supone una inversión y un gasto para las empresas que se ve traducido en un 100% de aumento del absentismo", alertó entonces el presidente de la patronal.

Las pequeñas perciben menos problemas

El Barómetro publicado este lunes también alerta de que el sector comercial y el industrial perciben que existen estos problemas de productividad por encima de la media; mientras que, por tamaños, las empresas medianas son las que creen que existen problemas más importantes. Por contra, las pequeñas son las que menos problemas perciben.

A la hora de medir la competitividad, las empresas familiares murcianas intensifican sus esfuerzos por la excelencia y eficiencia: la calidad (en un 80% de los casos) es el factor más importante a la hora de plantarle cara a las firmas de la competencia.

Pero también ven como una importante debilidad la falta de personal cualificado, la motivación del personal, la organización de responsabilidades y el control de costes. Respecto al año pasado, destacan también su mayor preocupación por el control de costes (62%) y la organización de responsabilidades (36%).

A la hora de competir, el 80% apuesta por la calidad para plantarle cara a la competencia

Ante los cambios externos que sufren las empresas familiares en su entorno comercial (clientes, competidores, regulaciones), los negocios señalan como principales problemas la detección a tiempo de los cambios, afectando al 93,9% con una intensidad de 1,89 sobre 4, y los problemas de comunicación (89,9%, intensidad 1,79).

La existencia de diferentes posturas afecta a una menor proporción (83,1%) pero con una intensidad mayor (1,81) que el resto de los problemas. En este sentido, los autores del Barómetro sostienen que la Agilidad Organizativa (definida como la capacidad de percibir y reaccionar ante los cambios del entorno, ajustando procesos y productos de manera adecuada) resulta cada vez más esencial para hacer frente a la creciente presión competitiva.