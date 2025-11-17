Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox solicita una reunión con López Miras para solucionar el problema de la vivienda

"No se pueden hacer leyes sin llamarnos", asegura el presidente del partido en la Región, José Ángel Antelo

Antelo solicita una reunión oficial con López Miras para solucionar el problema de la vivienda

Antelo solicita una reunión oficial con López Miras para solucionar el problema de la vivienda

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

El presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha solicitado formalmente al presidente Fernando López Miras la convocatoria de una reunión urgente "para solucionar el problema de la vivienda en la Región".

Durante un encuentro en Molina de Segura este lunes, acompañado del vicealcalde del municipio, Antonio Martínez Sánchez, y del equipo de Vox en el Ayuntamiento, Antelo subrayó que Molina de Segura es "uno de los municipios con mayor bolsa de suelo de toda la Región de Murcia". Según él, allí "se podrán construir miles de nuevas viviendas" porque "se liberaliza el suelo".

Insistió en que "no se pueden hacer leyes sin llamar a Vox y no se puede acudir a los plenos sin entender qué es lo verdaderamente importante: necesitamos liberalizar suelo, necesitamos bajar los impuestos al máximo legal permitido y, por supuesto, abordar la 'inquiocupación' y la ocupación que sufren los vecinos de la Región".

Entiende que la solución pasa por "aumentar las primas de edificabilidad de manera seria y contundente", para lograr costes de construcción más bajos y precios de vivienda más asequibles.

RRSS
