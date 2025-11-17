La Región vuelve a exigir hoy en el Consejo Fiscal la reforma del sistema de financiación

Las comunidades autónomas del PP, entre ellas la Región de Murcia, acuden este lunes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el firme propósito de poner sobre la mesa la necesidad «urgente» de reformar el sistema de financiación, un modelo que llegan a calificar de «obsoleto» y que hace que el Gobierno regional reciba mil euros menos por cada ciudadano respecto a aquellos territorios mejor financiados, tal y como afirma el consejero murciano Luis Alberto Marín.

El titular de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de Murcia insiste en que es necesaria una reforma urgente del sistema de financiación autonómica «que corrija el perjuicio histórico a la Región de Murcia» y así lo expondrá hoy en el encuentro de Madrid para que se ponga fin a «ese maltrato hacia nuestra región».

Marín indica que «es intolerable» que en la reunión no se vaya a abordar la reforma del sistema, sino sólo la situación actual del modelo, según adelantaba la semana pasada la ministra María Jesús Montero.

«La reforma es urgente, no podemos esperar más, la Región no puede seguir siendo la comunidad más infrafinanciada del país por una decisión política del Gobierno de España que no responde a ningún criterio técnico», asegura.

Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, un ciudadano de la Región de Murcia recibe 1.098 euros menos que uno de la comunidad mejor financiada, por lo que si el sistema de financiación proporcionara los mismos recursos que a la comunidad mejor financiada «tendríamos que recibir 1.675 millones de euros más cada año», subraya el consejero Marín.

11 hospitales o 370 colegios

Son casi 1.700 millones menos, explica el titular de Hacienda, «pero son, sobre todo, 330 centros de salud, 11 hospitales, 370 colegios, 304 institutos o 150 kilómetros de autovía de los que se priva a los ciudadanos de la Región de Murcia por la falta de voluntad política del Gobierno de España».

Ante esta realidad, las comunidades autónomas gobernadas por el PP dicen que acudirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera con escepticismo y sin esperar nada de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que pedirán que se lleve a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica, que consideran que es «obsoleto».

El Gobierno ha convocado este lunes el CPFF para abordar con los territorios los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, que Hacienda fijó el año pasado en un 0,1% de tasa de déficit, si bien finalmente no se aprobó.

También abordará con las comunidades autónomas el estado de situación de la reforma del sistema de financiación autonómica.

De hecho, Hacienda trabaja desde hace semanas para presentar una propuesta de renovación del sistema, caducado desde 2014, con la intención de que el nuevo modelo pueda materializarse durante esta legislatura.

Ante este CPFF, las comunidades del PP ven poca posibilidad de cerrar un acuerdo con el Ejecutivo, aunque aprovecharán la ocasión para pedir mayores recursos y para expresar su negativa ante un «cupo catalán», además de reclamar que Cataluña «vuelva a la multilateralidad» en este foro.

Por ejemplo, Andalucía ha avanzado que su objetivo en esta reunión es pedir 4.000 millones de euros en financiación extra, una cifra que ya pidió la ministra Montero en 2018. «No vamos a pedir más que ella», ha adelantado el presidente andaluz, Juanma Moreno, circunscribiendo esa cifra al dinero adeudado a su región mientras se revisa el modelo de financiación autonómica.

En Madrid, en cambio, la consejera de Economía, Hacienda, Rocío Albert, afirma que la Comunidad espera «poco» del CPFF y ha insistido en cambiar un sistema de financiación «obsoleto» para las comunidades autónomas. Por su parte, la Comunidad Valenciana ha avanzado que volverá a reclamar la «urgente» reforma del sistema, ya que considera que está «infrafinanciada» e insiste en que «la pelota está en el tejado del Gobierno».