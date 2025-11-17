Economía
La Región de Murcia recibirá este año 4.903 millones de euros por las entregas a cuenta tras una revisión al alza del Ministerio
María Jesús Montero comunica a las comunidades que el margen fiscal del que dispondrán por la senda de déficit planteada para el periodo 2026-2028 será del -0,1%,
E. P.
La Región de Murcia recibirá el próximo año 4.903 millones euros por las entregas a cuenta, un 7,24% más que en 2025, según ha comunicado el Ministerio de Hacienda tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este lunes.
El Ministerio de Hacienda comunicó por carta en julio a la Comunidad Autónoma que en 2026 la Región de Murcia contará con las mayores entregas a cuenta de su historia: 4.880 millones de euros el año. Sin embargo, María Jesús Montero ha revisado la cifra al alza "por el buen comportamiento de la economía española".
En total, los territorios percibirán un total de 157.730 millones el próximo ejercicio en ese concepto, "un nuevo récord", según el Ministerio.
El Gobierno regional cree que el déficit del 0,1% sobre 2,1% es injusto porque el gasto de las comunidades representa más del 35%
A esta revisión de las entregas a cuenta, de las que se ha informado a cada CCAA de manera individualizada, hay que sumarle la previsión de liquidación para 2024. Sumando ambos conceptos, la Región de Murcia percibirá en recursos del sistema de financiación 5.339 millones de euros, un 8% más que en el anterior ejercicio.
María Jesús Montero también comunicó a las comunidades el margen fiscal del que dispondrán por la senda de déficit planteada para el periodo 2026-2028, que será del -0,1%, lo que permitirá a la Región contar con 46 millones más en 2026 para utilizar para reforzar los servicios sociales. En 2027, el margen fiscal subirá a los 48 millones, y en 2028 alcanzará los 50 millones. En total, cumplir con este objetivo de déficit permitirá a la autonomía disponer de 144 millones de euros extra que podrá destinar al estado del bienestar.
El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, denunció que del 2,1% total de déficit para las administraciones públicas, el Estado se reserva un 2%, dejando a las comunidades un 0,1% a pesar de que las autonomías asumen más de un 35% del total del gasto. "Es injusto", denunció.
