Los regantes piden unidad y los partidos escenifican la fractura política en torno al Trasvase

La Comisión Especial de Estudio sobre el Trasvase Tajo-Segura arrancó este lunes su actividad en la Asamblea Regional con la comparecencia del presidente del Scrats, Lucas Jiménez, y un debate que confirmó desde el primer día la profunda división política sobre el futuro del acueducto.

El PSOE defiende su modelo y pide explicaciones al PP

El socialista Fernando Moreno agradeció la intervención del compareciente y aseguró coincidir con su diagnóstico, pero aprovechó para reprochar al PP “30 años de utilización electoral” del trasvase. El parlamentario presentó su partido como el gran valedor y defensor de un “mix hídrico” basado en desalación, reutilización y recursos propios de la cuenca, y recordó que el Pacto Regional del Agua lleva siete años sin convocarse. Mostró malestar por las críticas del Scrats al PSOE, que, según dijo, es el partido que más estabilidad ha dado al sistema. En un momento de su intervención, Moreno preguntó a Lucas Jiménez, con cierta ironía, si el PP le había trasladado al sindicato que eliminaría caudales ecológicos o desobedecería sentencias si regresa al Gobierno central, advirtiendo de que ese camino solo aumentaría la inseguridad jurídica.

Fernando Moreno, diputado del Grupo Socialista en la Asamblea Regional. / Asamblea

El tono cambió con Antonio Martínez Nieto (Vox), que situó el trasvase “en el momento más peligroso de su historia” por culpa de lo que denominó “fanatismo climático” y “separatismo regionalista”. Denunció que los caudales ecológicos forman parte de una “gran traición” destinada a reducir el trasvase y a favorecer a terceros países como Marruecos. Durante la rueda de prensa posterior, aseguró que el Tajo-Segura “ha dado más libertad al Levante que la Constitución”.

El Trasvase está en el momento más peligroso de su historia", advierte Vox

Izquierda Unida pide mirar también al Mar Menor

Más templado, José Luis Álvarez-Castellanos (IU) afirmó que siempre necesita “recomponerse” tras escuchar a Vox y reclamó ampliar el foco. Recordó que las hectáreas de regadío intensivo del Campo de Cartagena superan las previstas por ley y que ese desajuste está ligado a la crisis del Mar Menor. Aportó datos sobre la caída de aportaciones en cabecera —más del 50% en cuatro décadas— y defendió que los caudales ecológicos son una exigencia europea y una garantía ambiental. También sostuvo que las reglas de explotación de 2021 han dado estabilidad al sistema e instó a no alimentar “relatos victimistas”.

El diputado del Grupo Popular, Jesús Cano, en rueda de prenas tras la Comisión del Trasvase. / L.O.

El PP acusa a Sánchez de querer “acabar” con el trasvase

El popular Jesús Cano dirigió su intervención contra el Gobierno central. Recuperó una frase de Pedro Sánchez de 2017 en la que supuestamente anunciaba que estaba trabajando por el "fin del trasvase”— para sostener que esa sigue siendo su intención. Cano acusó al Ejecutivo de actuar con “animadversión” hacia los agricultores y advirtió de un escenario crítico en 2027, cuando coincidirán el recorte del trasvase y el cierre de pozos sobreexplotados. Lanzó una serie de preguntas sobre desembalses, modernización pendiente y criterios de planificación, y cerró reafirmando el “apoyo total” del PP al Scrats, al que calificó como “la voz legítima del regadío”.

La sesión había nacido con vocación técnica, pero el cruce político se impuso con naturalidad. La fotografía final mostró a los grupos instalados en posiciones muy distintas: el PSOE defendiendo la adaptación climática; el PP denunciando un ataque desde Moncloa; IU reclamando límites ambientales; y Vox envolviendo el trasvase en una batalla cultural. El llamamiento a la unidad del Scrats quedó, por el momento, lejos de cumplirse, y todo apunta a que la comisión vivirá jornadas aún más tensas.