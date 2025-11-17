Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

El Gobierno regional no se cree que el Ministerio vaya a presentar una reforma del sistema de financiación en dos meses

El consejero Luis Alberto Marín afirma que María Jesús Montero le ha vendido "el cuento de la lechera" porque no será capaz de hacer en dos meses "lo que no se ha hecho en los últimos ocho años"

Luis Alberto Marín saluda a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Luis Alberto Marín saluda a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / CARM

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

El "cuento de la lechera". Así ve el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, el anuncio del Gobierno de España de que cerrará su propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) entre enero y febrero

El consejero ya entró mosqueado a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes en Madrid, ya que el punto relativo a la modificación del modelo de financiación se había colocado el último y temía que iba a sufrir un 'déjà vu' de los últimos encuentros; es decir, "un soliloquio de la ministra con la finalidad de contentar a los socios de gobierno, a independentistas y a secesionistas, y muy lejos de cumplir con las expectativas del resto de comunidades autónomas", explicó.

Al final, sí se ha hablado reforma del sistema de financiación, pero no en los términos en los que al Gobierno regional le hubiera gustado y sin concreciones, más allá del compromiso de aumentar los recursos de las comunidades infrafinanciadas. "Digo el cuento de la lechera porque lo que se nos ha planteado por parte del Ministerio es una reforma con carácter inminente, en los próximos dos meses", explicó. El consejero no se fía: "En enero del 2020, en el su debate de investidura, Sánchez dijo que se ponía inmediatamente a reformar el sistema. Estamos a las puertas del 2026 y ahora se nos dice que en dos meses va a haber un nuevo sistema de financiación autonómica".

Aunque está construido el esqueleto, apenas se ha trasladado durante el encuentro su arquitectura, como protestaron las comunidades del PP. Marín destacó que no se ha especificado durante la reunión "ni cuál va a ser la base de sistema, ni cuál va a ser la cantidad de fondos que se van a incorporar ni cómo se va a articular con las comunidades autónomas". En definitiva, le resulta "muy poco creíble" que vaya a hacer en dos meses "lo que no se ha hecho en los últimos ocho años; y todo ello, sin contar con las comunidades y negando cualquier tipo de negociación específica con ninguna región en concreto", añadió, en referencia a Cataluña y su financiación singular.

Noticias relacionadas y más

La ministra también les trasladó, según Marín, que uno de los aspectos de la reforma será la "bilateralidad". Para él, "en una suerte de salto hacia delante, de pirueta semántica, se mezcla multilateralidad con bilateralidad y se mezcla singularidad con generalidad". La propia consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Alícia Romero, aseguró tras la reunión que "el sistema va a garantizar la singularidad de Cataluña y esas singularidades se van a tener que negociar de forma bilateral", y se mostró satisfecha porque encajará los criterios abordados en la última bilateral entre la Generalitat y el Estado. Concretamente, aspectos relativos a la lengua propia o a la inspección laboral. Un extremo al que se oponen en bloque las comunidades del PP.

