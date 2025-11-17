El PSOE también reclama a la UE una moratoria para los acuíferos sobreexplotados en la Región

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia ha anunciado este lunes la presentación una moción tanto en la Asamblea como en todos los ayuntamientos de la Región para solicitar a la Unión Europea que establezca una moratoria al cierre de los acuíferos sobreexplotados hasta el año 2033. Según explicaron, el objetivo es dar tiempo a implementar alternativas que garanticen el suministro de agua a los agricultores de la región. Cabe recordar que la semana fue el Gobierno regional el que defendió la misma medida, para lo cual anunció que había remitido al Ministerio para la Transición Ecológica una carta en la que se reclamaba que reclamase la moratoria en Europa.

El diputado socialista Fernando Moreno señaló que la directiva europea exige la finalización del uso de acuíferos sobreexplotados, pero puntualizó que “solo los sobreexplotados, no todos como sostiene el PP, pero necesitamos tiempo para que las alternativas, como las ampliaciones previstas en materia de desalación, y a que el sector puede completar las medidas necesarias para adaptarse a esta nueva situación”.

Moreno insistió en que lo que se plantea es “solicitar a la Unión Europea que se establezca un periodo de transición para que dé tiempo a que nuestros agricultores tengan agua con la que sustituir los caudales de esos pozos sobreexplotados”. Además, pidió al Partido Popular que impulse esta iniciativa en Bruselas, recordando que “esta moratoria debe aprobarse en las instituciones europeas, donde el Partido Popular tiene mayoría. Por ello, pedimos al PP que actúe y se plante ante sus compañeros en Bruselas.

Moreno defiende las inversiones del Gobierno de España en materia hídrica

El anuncio se produjo tras la ‘Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura’, donde Moreno reiteró que, aunque para los socialistas el trasvase es irrenunciable, la estrategia de la región debe complementarse con otras medidas como la desalación, la modernización de regadíos, la reutilización del agua y un uso sostenible de los acuíferos.

El diputado recordó que varias sentencias del Tribunal Supremo obligan a establecer caudales ecológicos en el río Tajo y que se prevé que las sequías se intensifiquen en los próximos años debido al cambio climático. En este sentido, subrayó que el PSOE regional propone soluciones concretas, como la construcción de dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja, cuya capacidad total permitirá producir 150 hectómetros cúbicos de agua para riego. “Desaladoras que están boicoteando tanto el PP murciano como el valenciano: López Miras y Mazón contra los intereses de la Región de Murcia”, denunció Moreno.

Asimismo, destacó la inversión histórica del Gobierno de España en la región, superior a los 700 millones de euros, destinada a ampliar y conectar desaladoras y reducir costes mediante energías renovables. Las obras de ampliación de las plantas de Águilas-Guadalentín y Torrevieja ya están en marcha, aumentando significativamente su capacidad de producción, añadió.