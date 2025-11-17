Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Negociación contrarreloj para cerrar las plazas de la próxima oposición de Educación

La Consejería plantea la convocatoria de 1.426 puestos para Primaria mientras ANPE exige que aumenten hasta los 1.600

Examen de las oposiciones del pasado mes de julio

Examen de las oposiciones del pasado mes de julio / Juan Carlos Caval

Ana García

Ana García

Las organizaciones sindicales mantuvieron este lunes una reunión de trabajo con la Consejería de Educación para avanzar en la negociación de la Oferta de Empleo Público (OEP) y, en consecuencia, en la planificación de las plazas que se convocarán en las oposiciones al Cuerpo de Maestros de 2026, previstas —según los cálculos del sindicato— para el sábado 20 de junio.

Durante el encuentro, la Consejería presentó una oferta inicial de 1.426 plazas, una cifra que ANPE considera insuficiente y alejada de las necesidades reales de los centros educativos. El sindicato defiende que la convocatoria debería superar las 1.600 plazas para situar la tasa de interinidad cerca del 6% recomendado por las directrices europeas.

ANPE recuerda que la interinidad docente en la Región de Murcia se mantiene por encima del 23%, un porcentaje que, según denuncia, compromete la estabilidad de las plantillas y afecta especialmente a los centros de zonas rurales y áreas socialmente vulnerables, donde el profesorado cambia cada curso. Esta movilidad constante, subrayan, repercute negativamente en la continuidad pedagógica y, por tanto, en la calidad educativa.

Por ello, el sindicato reclama una OEP ambiciosa, que proporcione una estabilidad real a los interinos y contribuya a fortalecer la red de centros públicos. ANPE pide una oferta "valiente y ajustada a las necesidades del sistema educativo", que permita reducir de forma efectiva las tasas de interinidad actuales y avanzar hacia la estabilización de plantilla.

Plazas para la Oposición de Maestros exigidas por ANPE

Plazas para la Oposición de Maestros exigidas por ANPE / L.O.

Además, ANPE Murcia ha solicitado al Consejero de Educación negociar un nuevo modelo más garantista, objetivo y transparente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
  2. Todo lo que debes saber sobre la Magna Procesión Jubilar de Murcia: horarios, itinerario y pasos
  3. Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad
  4. De la Fábrica de Casera a la Central Lechera Murciana: las impresionantes fotos de la arquitectura industrial desaparecida en Murcia
  5. La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
  6. Más allá del debate: la oportunidad real de Las Torres de Cotillas para transformar los purines en energía limpia y desarrollo sostenible
  7. ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: catas en barco, conciertos gratuitos y mercadillos artesanales
  8. En directo: Real Murcia-Teruel

El PSOE también reclama a la UE una moratoria para los acuíferos sobreexplotados en la Región

El PSOE también reclama a la UE una moratoria para los acuíferos sobreexplotados en la Región

Negociación contrarreloj para cerrar las plazas de la próxima oposición de Educación

Negociación contrarreloj para cerrar las plazas de la próxima oposición de Educación

Vox solicita una reunión con López Miras para solucionar el problema de la vivienda

Vox solicita una reunión con López Miras para solucionar el problema de la vivienda

Los autónomos de la Región se movilizarán el 30 de noviembre contra la precariedad y la presión fiscal

Los autónomos de la Región se movilizarán el 30 de noviembre contra la precariedad y la presión fiscal

Facua pide al Gobierno regional que aclare "a qué ha destinado el dinero" de las ayudas al alquiler

Facua pide al Gobierno regional que aclare "a qué ha destinado el dinero" de las ayudas al alquiler

Más trenes y más carreteras: las infraestructuras que no llegan y que reclaman Gobierno regional y los empresarios murcianos

Más trenes y más carreteras: las infraestructuras que no llegan y que reclaman Gobierno regional y los empresarios murcianos

El Ministerio licita el desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación de la Caleta del Estacio

El Ministerio licita el desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación de la Caleta del Estacio

Ayudas de hasta 10.000 euros para la sucesión de empresas familiares: así funciona y se solicita el Cheque Relevo en la Región

Ayudas de hasta 10.000 euros para la sucesión de empresas familiares: así funciona y se solicita el Cheque Relevo en la Región
Tracking Pixel Contents