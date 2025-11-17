Negociación contrarreloj para cerrar las plazas de la próxima oposición de Educación

Las organizaciones sindicales mantuvieron este lunes una reunión de trabajo con la Consejería de Educación para avanzar en la negociación de la Oferta de Empleo Público (OEP) y, en consecuencia, en la planificación de las plazas que se convocarán en las oposiciones al Cuerpo de Maestros de 2026, previstas —según los cálculos del sindicato— para el sábado 20 de junio.

Durante el encuentro, la Consejería presentó una oferta inicial de 1.426 plazas, una cifra que ANPE considera insuficiente y alejada de las necesidades reales de los centros educativos. El sindicato defiende que la convocatoria debería superar las 1.600 plazas para situar la tasa de interinidad cerca del 6% recomendado por las directrices europeas.

ANPE recuerda que la interinidad docente en la Región de Murcia se mantiene por encima del 23%, un porcentaje que, según denuncia, compromete la estabilidad de las plantillas y afecta especialmente a los centros de zonas rurales y áreas socialmente vulnerables, donde el profesorado cambia cada curso. Esta movilidad constante, subrayan, repercute negativamente en la continuidad pedagógica y, por tanto, en la calidad educativa.

Por ello, el sindicato reclama una OEP ambiciosa, que proporcione una estabilidad real a los interinos y contribuya a fortalecer la red de centros públicos. ANPE pide una oferta "valiente y ajustada a las necesidades del sistema educativo", que permita reducir de forma efectiva las tasas de interinidad actuales y avanzar hacia la estabilización de plantilla.

Plazas para la Oposición de Maestros exigidas por ANPE / L.O.

Además, ANPE Murcia ha solicitado al Consejero de Educación negociar un nuevo modelo más garantista, objetivo y transparente.