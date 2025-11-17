El Ministerio da luz verde al proyecto para construir ocho diques de laminación en la rambla de Cobatillas

La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado técnicamente el proyecto de corrección hidrológica y laminación en la rambla de Cobatillas, que afecta a los términos municipales de Murcia y San Javier. La inversión prevista asciende a 15,9 millones de euros y contempla un plazo de ejecución de 18 meses. Cabe recordar que se trata de una obra intensamente reivindicada por el Ayuntamiento de San Javier, que la considera "prioritaria" para reducir los riesgos de inundación en el municipio.

La zona de intervención está catalogada como Área de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundación (ARPSI), dentro del ámbito ‘Ramblas Costeras/Guadalentín’, y sus actuaciones están integradas en el programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado en enero de 2023.

Según detalla la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el proyecto persigue mejorar la regulación hidrológica de la cuenca y estabilizar los cauces torrenciales para controlar la erosión, el transporte y la sedimentación. Desde el organismo subrayan que el objetivo es “reducir los caudales sólidos y regular los líquidos, atenuando las avenidas mediante estructuras con efecto laminador”.

El plan contempla la construcción de ocho diques de laminación y corrección hidrológica en afluentes de la rambla de Cobatillas —en los barrancos de la Grajera y del Agua y en la rambla de las Higueras—, distribuidos para optimizar la relación coste-beneficio. También se creará una zona de almacenamiento controlado (ZAC), diseñada para reforzar tanto el efecto laminador como la seguridad del sistema de diques.

Plano con la recreación en plan de la actuación. / CHS

Una parte de la superficie inundable de la ZAC y del dique H1 será objeto de restauración ambiental, con la transformación de terrenos agrícolas en superficies forestales. Aguas abajo de la ZAC, el proyecto prevé la reparación de tres diques ya existentes y la ejecución de mejoras ambientales en distintos tramos del cauce, con el propósito de incrementar la capacidad hidráulica, frenar la erosión y contribuir a la recuperación del ecosistema.

El plan incluye asimismo la adecuación de caminos para garantizar el acceso a las obras, la señalización de los distintos elementos, la reposición de vallados y la restitución de varios accesos afectados por la construcción de las estructuras.

La CHS recuerda que estas obras forman parte del Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, dentro del apartado dedicado a la gestión del riesgo de inundaciones. Tras la aprobación técnica, se iniciará el expediente de gasto, paso previo a la fiscalización y posterior aprobación del expediente de contratación. Desde la CHS señalan que no están en disposición de informar sobre los plazos que se manejan, aunque probablemente la licitación llegue a mediados de 2026.