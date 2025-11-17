“Madrid está más lejos que nunca”: el presidente de los regantes denuncia en la Asamblea el "recorte político" del Trasvase

La Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura abrió este lunes sus trabajos en la Asamblea Regional con la comparecencia de Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). Durante más de 20 minutos, Jiménez expuso una larga relación de hechos, documentos oficiales e incumplimientos que, según afirmó, prueban que el Gobierno central ha impulsado una reducción “política” del trasvase.

Desde el inicio recordó que el sindicato actúa sobre esta materia porque «el Gobierno de la Nación es el responsable último y único de la planificación hidrológica en España», y porque la organización tiene como fin defender “los derechos e intereses generales de todos sus miembros”.

Jiménez aseguró que el Plan Hidrológico del Tajo en el tercer ciclo “fue políticamente dirigido para provocar un recorte en el trasvase”. Para sostener esta afirmación, explicó que el sindicato había estudiado los planes de todas las cuencas y que, salvo en el Alto Tajo, los caudales ecológicos se mantuvieron respecto al ciclo anterior tras negociaciones con los regantes a nivel nacional.

Detalló varios ejemplos: en el Alagón —recordó— el borrador fijaba 12,1 m³/s y tras la negociación se redujo a 5,9; en el Tiétar, de 7,9 a 2,9; en el Jarama, de 6,37 a 6,07; y en los embalses de Entrepeñas y Buendía los valores previstos también descendieron. Sin embargo, afirmó que en Aranjuez, “el tramo que más perjudicaba al Trasvase”, el caudal se elevó de 6 a 8,56 m³/s para 2027.

El “teatrillo” del Consejo Nacional del Agua de 2022

El presidente de los regantes del Trasvase relató que en noviembre de 2022 el Ministerio llevó al Consejo Nacional del Agua un borrador de Real Decreto que, según dijo, finalmente no se aprobó por un episodio que calificó de “teatrillo improvisado” entre el Ministerio y Castilla-La Mancha. Aseguró que incluso representantes socialistas de la Comunidad Valenciana mostraron sorpresa por aquel giro.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, este lunes durante su comparecencia en la comisión del Trasvase Tajo-Segura / Asamblea Regional

En ese borrador aparecía una disposición adicional que, según Jiménez, reconocía que la principal causa del mal estado del Alto Tajo era la contaminación derivada de la deficiente depuración y no los envíos al Levante. «El ministerio evaluará… si se cumplen los objetivos ambientales, en cuyo caso no será necesario aplicar los escalones previstos», citó. Sin embargo, esa disposición —afirmó— fue eliminada “por el dedo de la ministra Teresa Ribera”.

Jiménez repasó las medidas anunciadas para compensar los efectos del recorte del trasvase, entre ellas inversiones en depuración en Madrid y mejoras en regadíos de ambas cuencas. Según afirmó, de los 3.500 millones previstos para el Tajo y de los proyectos planteados para el Segura, la mayoría no se han ejecutado.

Desglosó que las inversiones vinculadas al plan sumaban 2.145 millones, pero que el sindicato calcula que “solo se van a cumplir 100”. Recordó además que la actualización de la instrucción de planificación, comprometida en 18 meses, tampoco se ha realizado.

Las reglas de explotación y el futuro del trasvase

Jiménez advirtió de que las reglas de explotación del trasvase permanecen paralizadas y auguró que el Miteco convocará el Consejo Nacional del Agua “en diciembre” para aprobar unas nuevas reglas que, según dijo, reducirán en tres hectómetros el nivel 2 y dejarán “prácticamente sin agua para regadío” el nivel 3.

Afirmó también que modificar el volumen mínimo no trasvasable requeriría cambiar la ley, lo que obliga al Gobierno a optar por un real decreto ley, una tramitación parlamentaria o remitirlo al ciclo actual de planificación.

Tras su constitución el pasado 18 de junio, la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura se ha reunido este lunes por primera vez. / Asamblea Regional

Una “canallada” para el Levante

El presidente del Scrats denunció que el impulso para recortar 100 hm³ al trasvase resulta incomprensible en un país que entrega más de 5.000 millones de metros cúbicos anuales a Portugal por el Tajo. A su juicio, esta situación provoca que los agricultores del Levante sientan que “Madrid está más lejos que nunca”.

También alertó de que sin la conexión entre la desalación y las comunidades de regantes —un proyecto que, dijo, se discute desde 2019 y sigue sin ejecutarse— el 95 % de los regantes no podrá recibir agua desalada.

Jiménez calificó el desmantelamiento de una infraestructura “solidaria” como el trasvase de plan “propio de un país cuya cabeza está en los pies y viceversa”.

El presidente de los regantes del Tajo-Segura pidió por último a los diputados que respalden a los agricultores en los actos y movilizaciones convocadas y subrayó que el sindicato “se ha caracterizado por plantarle cara a cualquier ministerio, sea del signo que sea”. Concluyó reclamando a la Asamblea Regional que exija la paralización del recorte, que calificó de «canallada» y que, según dijo, podrá ser legal, pero “justo no es”.