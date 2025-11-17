Los autónomos de la Región se movilizarán el 30 de noviembre contra la precariedad y la presión fiscal

Los autónomos de la Región de Murcia se preparan para un otoño de movilización. La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha convocado para el próximo 30 de noviembre una manifestación en la capital murciana para reclamar "condiciones dignas de trabajo" y denunciar la precariedad que, aseguran, ahoga al colectivo.

Trabajadores por cuenta propia de distintos puntos de España se sumarán a la protesta, con la que pretenden visibilizar la situación límite que atraviesan. Bajo el lema 'Los autónomos estamos asfixiados: ¡Basta ya!', la plataforma llama a llenar las calles de Murcia para exigir cambios estructurales en materia fiscal, laboral y de protección social.

Itinerario de la manifestación

La concentración comenzará a las 10:00 horas en la Plaza Circular, aunque la marcha no arrancará oficialmente hasta una hora después, a las 11:00 horas.

El recorrido previsto es el siguiente: Plaza Circular, Gran Vía Alfonso X el Sabio (inicio), Plaza de Santo Domingo, Calle Trapería, Calle Escultor Nicolás Salzillo, Plaza Cardenal Belluga, Calle Apóstoles, Plaza Cristo de la Salud, Calle Eulogio Soriano, Plaza Ceballos, Calle Ceballos, Paseo Teniente Flomesta, Glorieta de España y Plaza de España, frente al Ayuntamiento

Durante la manifestación, los convocantes leerán el Manifiesto Nacional de los Autónomos, un documento en el que se detallan las principales reclamaciones del colectivo. En él se denuncian el incremento de costes y cuotas en un contexto de caída de ingresos, la falta de una protección social equiparable a la de los asalariados y el retraso en la aplicación de la exención del IVA para quienes facturan menos de 85.000 euros anuales.

El manifiesto también critica la burocracia “asfixiante” que dificulta el acceso a ayudas y complica la facturación, así como la desaparición acelerada del comercio local, que consideran un síntoma del deterioro económico que afecta de lleno a los trabajadores por cuenta propia.

Medidas urgentes y justas

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos reclama un paquete de actuaciones inmediatas que incluya una revisión justa de las cuotas, una rebaja de la carga fiscal y una protección social digna y homologable a la de los trabajadores asalariados. También exigen la aprobación inmediata de la exención del IVA para quienes no superen los 85.000 euros de facturación anual, así como mayor apoyo al pequeño comercio y al emprendimiento local. A ello se suma una petición para poner fin a las trabas burocráticas y a los retrasos administrativos que, aseguran, frenan su actividad.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia. Somos quienes levantamos cada día la persiana y sostenemos buena parte de la economía. Sin autónomos no hay futuro”, subraya la plataforma en su manifiesto.

La plataforma se define como un movimiento ciudadano independiente, sin vinculación a partidos políticos y sin ánimo de lucro, creado para dar voz al colectivo autónomo ante una situación que consideran "insostenible".

Los organizadores llaman a sumarse a la manifestación no solo a autónomos, sino también a trabajadores, familias, estudiantes y vecinos, a quienes recuerdan que la desaparición del pequeño comercio "apaga" la vida económica y social de barrios y pueblos en toda España.