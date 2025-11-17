El Gobierno regional ofrece ayudas de hasta 75.000 euros para apoyar la tauromaquia

La Comunidad ofrece ayudas de hasta 75.000 euros para fomentar y apoyar la tauromaquia. Cada beneficiario no podrá exceder los 8.000 euros recibidos, según se recoge en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), y el plazo para la presentación de solicitudes concluirá el 3 de diciembre.

Este montante, detalla el Gobierno regional en una nota de prensa, será empleado para subvencionar el desarrollo de jornadas de naturaleza no docente, conferencias, coloquios, mesas redondas, actividades de apoyo a alumnos de escuelas taurinas, exposiciones, distinciones u otras actividades de análoga naturaleza.

Se trata de una línea de ayudas puesta en marcha para que “las asociaciones puedan seguir desarrollando sus actividades”, explicó el director general de Administración Local, Francisco Abril, quien destacó además que se trata de “una muestra del compromiso del Gobierno regional con la tauromaquia y con la labor que realizan las asociaciones para mantener viva la cultura taurina”.

Al margen de estas ayudas a clubes taurinos, la Dirección General de Administración Local patrocinó este año una veintena de eventos con presencia de novilleros murcianos, entre otros, la novillada de la Feria Taurina de Murcia, clases prácticas para alumnos de escuelas taurinas, así como el Premio Nacional de Tauromaquia, recuperado junto con el Senado, ocho comunidades autónomas y la Fundación Toro de Lidia, tras haberlo suprimido el Ministerio de Cultura.