Facua pide al Gobierno regional que aclare "a qué ha destinado el dinero" de las ayudas al alquiler

Facua-Consumidores en Acción pidió este lunes a la Consejería de Fomento de la Región de Murcia que aclare a los solicitantes de las ayudas del alquiler en qué situación se encuentran sus expedientes, por qué no está concediendo dichas ayudas y a qué el dinero que estaba destinado para ellos.

Desde la Dirección General de Vivienda alegaban la semana pasada "falta de crédito presupuestario" para poder atender la totalidad de las solicitudes recibidas. En cambio, desde el Ministerio de Vivienda aseguran que se trata de un problema de gestión del Gobierno autonómico, ya que han transferido 26 millones de euros para este fin desde el año 2022.

Facua denuncia que la Consejería de Fomento no ha aclarado ni el número de personas que se han beneficiado hasta ahora de esta subvención ni cuántas se han quedado fuera del proceso. "Es más, hay usuarios que se han quejado públicamente de ni siquiera recibir información sobre el estado de unas solicitudes que presentaron, en algunos casos, hace ya más de dos años", agregan desde la organización de consumidores, que pide al Gobierno que preside Fernando López Miras que actúe con transparencia y comunique a los solicitantes de estas ayudas el estado en el que se encuentran sus respectivos expedientes. Asimismo, insiste en la necesidad de hacer público el número de personas a quienes se les ha concedido y se les ha denegado dichas subvenciones.

"El excesivo retraso tanto en la tramitación de las resoluciones les está suponiendo a los solicitantes perjuicios, estrés e inestabilidad, así como complicaciones a la hora de programar sus presupuestos personales, dado que no tienen la certeza de si finalmente dispondrán o no de ese dinero", señalan.

Por su parte, el Gobierno autonómico anunció el pasado viernes que estaba ultimando una nueva convocatoria de ayudas para el alquiler jovendotada con dos millones de euros de fondos íntegramente regionales. Esta nueva línea permitirá valorar nuevamente los expedientes que no pudieron ser tramitados, según el Gobierno regional, "por la escasez de los fondos estatales asignados a esa ayuda".