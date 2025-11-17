Detenido en Murcia un fugitivo reclamado por Alemania por un robo violento

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón de 24 años de edad que estaba residiendo en la pedanía murciana de Monteagudo, al tener en vigor una Orden Europea de Detención para Extradición emitida desde Alemania al ser considerado el responsable de un delito de robo con violencia en el país germano.

Los investigadores tuvieron conocimiento de la posible presencia de este varón buscado por las autoridades germanas en la Región, estableciéndose el oportuno dispositivo de vigilancia y seguimiento en diversos puntos de la ciudad con el fin de poder comprobar el motivo de su estancia en territorio nacional, así como su posible participación en otros hechos delictivos similares como los que motivaban la orden de detención.

Durante la investigación los agentes verificaron que el varón estaría residiendo en la Región, mientras que los organismos de cooperación policial y judicial confirmaron la existencia de una Orden Europea de Detención para Extradición, OEDE, emitida desde Alemania, por su implicación en un delito de robo con violencia cometido en Alemania.

Finalmente los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención el pasado mes de octubre en Monteagudo, decretando la autoridad judicial su inmediato ingreso en prisión a la espera de los trámites de extradición al país demandante por la comisión del delito que motivó la orden de detención europea.