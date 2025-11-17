Medio ambiente
Descubren una nueva fuente de mercurio "hasta ahora ignorada" en el Mar Menor
Los resultados de una investigación del CSIC muestran que esta vía subterránea aporta un kilo de mercurio al año, unas 70 veces superior a la que aportar la rambla del Albujón
Un equipo científico liderado por el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) ha identificado una nueva y "hasta ahora ignorada" fuente de mercurio en el Mar Menor, en la Región de Murcia, según han informado este lunes fuentes del centro.
El hallazgo, publicado en 'Environmental Science & Technology', demuestra que esta descarga subterránea de agua "no solo transporta mercurio, sino que, además, a su llegada a la zona costera crea las condiciones adecuadas" para la formación de metilmercurio, la forma más tóxica de este metal.
Los resultados muestran que esta vía aporta alrededor de 1 kilo de mercurio al año, una cantidad equivalente a la que llega desde la atmósfera y unas 70 veces superior a la que aporta la rambla del Albujón.
También descubrieron que buena parte de este mercurio fue emitido en el pasado: se trata de lo que los científicos denominan 'mercurio heredado, es decir, residuos acumulados durante décadas en los sedimentos por la actividad minera y agrícola de la zona, que ahora están siendo liberados nuevamente al agua por el flujo subterráneo.
No es preocupante, pero podría serlo
Aunque los niveles actuales de mercurio en el agua del Mar Menor "no son preocupantes", el equipo advierte que el proceso podría intensificarse con el aumento de la temperatura y la desoxigenación del agua, efectos asociados al cambio climático que agravan la vulnerabilidad de las lagunas costeras mediterráneas.
El aumento de metilmercurio en las aguas del Mar Menor podría conllevar a un aumento de este contaminante en las redes tróficas, y subraya que este fenómeno ocurre en numerosos ecosistemas costeros de todo el mundo, "lo que podría tener implicaciones globales para la gestión ambiental y la seguridad alimentaria".
