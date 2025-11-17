El cribado de cáncer de mama en la Región permite aumentar la detección de tumores y la superviviencia

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) ha afirmado este lunes que el programa de cribado de cáncer de mama en la Región funciona correctamente, aunque presenta márgenes de mejora en los tiempos de respuesta y en la incorporación de nuevos indicadores de calidad y seguridad. La asociación ha ofrecido esta respuesta tras haber realizado un informe sobre dicho programa, con el que han revisado los datos disponibles y entrevistado a informadores clave.

Según la organización, la alarma generada en las últimas semanas "no se sostiene en la evidencia, sino que responde a una falta de transparencia y comunicación por parte del Gobierno del Partido Popular", que —afirman— "ha optado por la confrontación política a la defensa del programa, de los profesionales implicados y la propia sanidad pública".

La ADSP-RM advierte de que el clima de desconfianza social que se ha creado en torno al cribado está beneficiando únicamente al sector sanitario privado, mientras deteriora la coordinación asistencial, la equidad en el acceso y la eficacia del propio cribado poblacional.

En este sentido, la asociación denuncia que el Ejecutivo autonómico está alimentando la desconfianza hacia la sanidad pública con el fin de profundizar en sus políticas de privatización y externalización.

Ante esta situación, la ADSP-RM reclama al Gobierno regional:

1. Transparencia inmediata: publicación de datos completos y actualizados sobre cobertura, tiempos y resultados del programa.

2. Refuerzo del cribado: reducción de demoras y mejora de los sistemas de control de calidad.

3. Comunicación honesta: información clara y directa para las mujeres y los profesionales, con el objetivo de restaurar la confianza en la sanidad pública.

La tasa de supervivencia ha aumentado más de un 10% en la última década

Según el informe de la ADSP-RM, la supervivencia a 10 años ha mejorado desde aproximadamente 66 % en 1990-1999 hasta 75,8 % en 2010-2020. Estos datos respaldan que el programa de cribado y el sistema asistencial asociado parecen estar contribuyendo a mejoras reales en el pronóstico del cáncer de mama en la Región de Murcia.

El porcentaje de tumores detectados con un diámetro menor de 2 cm junto con los carcinomas in situ alcanza en el bienio 2021-22 el 73,56%, un resultado excelente que supera ampliamente las cifras de los dos bienios anteriores (69,11% y 68,31%) y también la tasa informada por la Red Nacional de Programas de Cribado para 2017 (67,99%). Este indicador es clave en la evaluación de un programa de cribado, porque refleja su capacidad para identificar tumores en fases muy tempranas, cuando el tratamiento es más eficaz y la supervivencia a largo plazo es mayor.

Máximo un mes para conocer los resultados

El tiempo de cribado refleja el intervalo entre la realización de la mamografía y la emisión del informe de resultados por la Unidad de Cribado. Durante el bienio 2021-22, el 50 % de las mujeres completaron este proceso en menos de 18 días y el 75% en menos de 28 días, lo que indica un funcionamiento ágil del circuito cuando no existen hallazgos sospechosos.

No obstante, el análisis también identifica aspectos claramente mejorables. La participación en el programa, situada en el 70,73%, cumple el estándar europeo mínimo, pero continúa por debajo de la media nacional disponible, lo que limita el impacto poblacional del cribado y puede generar desigualdades en el acceso. Cualquier pequeña reducción en las tasas de participación podría poner en peligro todo el programa.

En conjunto, en opinión de la asociación, el programa de cribado de cáncer de mama de la Región de Murcia presenta resultados sólidos en detección precoz y supervivencia, aunque con aspectos mejorables que deben ser abordados. "Calidad, seguridad, transparencia y rendición de cuentes son los pilares sobre los que se sostiene la confianza ciudadana y la mejora continua del sistema público", indica en su informe la asociación.