Una de cada cinco empresas familiares de la Región se plantea "seriamente" su venta

Una de cada cinco empresas familiares de la Región de Murcia se plantea seriamente vender su negocio pese a la "fortaleza" que muestra el tejido en la Comunidad año tras año y que hace mejorar sus cifras de empleo, ventas e inversiones. ¿El motivo principal? Tienen claro que ahora mismo se podría 'aprovechar' el momento si llega una buena oferta: las oportunidades de venta son la causa clave por la que los dueños de estos negocios discontinuarían la empresa (91%), superando como principal razón la falta de rentabilidad (90%) -que es la que se situaba en primera posición el pasado año-.

Pero también las empresas familiares achacan la falta de relevo (87%), el cansancio por la eterna burocracia o los impuestos que tienen que asumir (84%) o la dedicación a otros proyectos (76%) entre las razones por las que decidirían traspasarlas.

Estas son algunas de las principales conclusiones del Barómetro de la Cátedra de Empresa Familiar presentado este lunes en Murcia y que anualmente elabora la Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena con la colaboración de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) y el apoyo de CaixaBank y la Fundación Cajamurcia. Según las estadísticas, las empresas familiares murcianas están en un buen momento: un 90% de ellas mantienen o mejoran sus cifras de empleo respecto al pasado año. En concreto, la mitad de ellas aumentaron sus ventas y un 45% lo hicieron con sus inversiones.

"Se demuestra una vez la fortaleza de las empresas familiares murcianas, generando riqueza y empleo, aumentando sus ventas y la inversión", destacó durante la presentación de los datos el presidente de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar de la Región de Murcia (Amefmur), José María Tortosa.

Tanto es así que este año han alcanzado el "mejor resultado histórico" del Índice de Confianza Empresa Familiar (ICEF) desde su creación en el año 2010. Este mide "de forma regular el pulso de la actividad económica a través de los valores reales y las expectativas previstas en la cifra de negocio, número de trabajadores e inversiones realizadas". Así, el indicador se sitúa en 28,5 puntos, con una subida de 7,7 respecto al año anterior.

Ángel Meroño, durante la presentación de los datos del nuevo barómetro. / Juan Carlos Caval

Otra de las ideas es que casi un 40% de los empresarios piensa en realizar la sucesión del negocio en los próximos años. De ese porcentaje, prácticamente seis de cada diez dejarían a un hijo a cargo y solo un 10% habría pensado en una persona ajena a la familia para llevar a cabo este proceso. Solo un 8% de las 133 empresas familiares que este año han participado en el barómetro indican que se plantearían echar la persiana y cerrar el negocio. De la cifra de empresas que han contestado a la encuesta del barómetro, un 46% de ellas estarían en una segunda generación.

En el barómetro también se incluyen algunas de las respuestas que daban los encuestados ante el problema de la productividad: "Si no tenemos personal para trabajar, es imposible seguir en el mercado". También algunas otras hacen mención a la "maraña legislativa y normativa tanto española como europea", así como el lamento por "no poder competir con los precios de las grandes empresas".

"Todos sabemos que, además de la financiación, la modernización y la mejora continua, la base del funcionamiento de una empresa es el personal. Todo esto no es productivo si el personal no lo es. Y si no se es productivo, difícilmente se puede ser competitivo", dice otro de los encuestados.

Empeora la percepción de la evolución económica

En el estudio, en el que ha llevado la batuta el director de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum, Ángel Meroño, también se apunta dentro del contexto económico a que durante este año y el próximo se va a producir una "desaceleración progresiva" de la economía regional, aunque crezca por encima de la media nacional. El PIB del conjunto del país "muestra un perfil de suave desaceleración durante los tres primeros trimestres de 2025, con un crecimiento anual estimado del 2,9% que descendería a un 2% el próximo año", indican en el estudio.

La mitad de las empresas participantes considera que la economía española "ha empeorado" en el último año

La percepción que tienen las empresas familiares de la situación económica ha empeorado en el último año, sobre todo a nivel nacional. Prácticamente la mitad de las empresas participantes consideran que la economía española "ha empeorado" (un 48%) mientras que un 29,5% cree que también lo hace la murciana. Solo ven una mejora en las economías española y murciana un 13,7% y un 22,5%, respectivamente.

Evolución de la situación económica, según las respuestas de las empresas familiares encuestadas. / L.O.

En cuanto a la dimensión familiar, el análisis de los objetivos que persiguen las empresas identifica dos orientaciones: la rentabilidad y las metas personales de logro (factor directivo), y el crecimiento, la continuidad y la contribución a la sociedad (sostenibilidad).

Al acto, que contó con la presentación del rector de la UMU, José Luján; también asistieron -aparte de José María Tortosa y Ángel Meroño- la vicerrectora de Economía y Planificación de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mariluz Maté; el presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea; y el director del Instituto de Fomento (Info), Joaquín Gómez.