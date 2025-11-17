Más de cien voces se unen en Murcia para “romper el silencio” y derribar el estigma del suicidio

Murcia acogió el pasado día 13 de noviembre, con gran sensibilidad y participación las I Jornadas “Romper el Silencio”. Un encuentro necesario y profundamente humano, destinado a escuchar, acompañar y comprender a las personas supervivientes al suicidio —familiares y allegados—, así como a promover una mirada integradora que ayude a romper los estigmas que aún persisten en torno a esta realidad.

Más de un centenar de personas llenaron el salón de actos de Teléfono de la Esperanza de Murcia, entidad organizadora del evento, que cumple 50 años de labor. La jornada fue inaugurada por su presidenta María Guerrero, junto a María José de Maya, Directora General Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad. La tarde estuvo marcada por la emoción y la honestidad de los testimonios de familiares supervivientes, quienes reclamaron la urgente necesidad de protocolos específicos de atención, una mayor formación profesional, el respeto a la privacidad en el tratamiento público de estos casos, así como la eliminación del estigma social asociado al suicidio.

Las jornadas se inauguraron con la intervención de Carmen Romero —actriz, periodista, cómica y escritora—, autora del libro autobiográfico Esto no está pasando, en el que narra el duelo por el suicidio de su hermano. Su testimonio, sincero y profundamente humano, abrió un espacio de reflexión y acompañamiento compartido.

El conversatorio posterior fue moderado por Loreto Medina, coordinadora del Hospital Psiquiátrico Román Alberca, y colaboradora de la línea estratégica de la Prevención del Suicidio de la DGSM de la Región de Murcia, quien canalizó un diálogo sereno, auténtico y lleno de sentido entre los participantes.

La jornada también contó con un momento artístico que emocionó a todos: la actuación en directo de Hana Picazo (voz) y Adrián San (guitarra), cuya interpretación acompañó este homenaje colectivo a las personas que ya no están y a quienes siguen aprendiendo a vivir con su ausencia.

Según la OMS , cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Un dato estremecedor que recuerda la importancia de espacios como estas jornadas: lugares donde la sociedad puede escuchar, comprender y acompañar; donde el silencio deja de ser un peso y se transforma en voz, visibilidad y apoyo para quienes atraviesan uno de los duelos más invisibles y solitarios.