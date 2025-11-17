Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

Cano critica la negativa del presidente de la CHS a ir a la Asamblea

Jesús Cano

Jesús Cano / PPRM

L. O.

El diputado regional del PP, Jesús Cano, denuncia que la negativa del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a comparecer este lunes ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional «demuestra las verdaderas intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez: acabar con el Trasvase y dar la espalda a la Región de Murcia».

Cano dice que «el presidente de la CHS se niega a dar la cara ante los representantes de los ciudadanos de la Región, lo que evidencia que la voluntad del Gobierno central es ocultar sus planes y evitar rendir cuentas sobre las medidas que amenazan el futuro del agua en el Levante».

A las palabras de Jesús Cano ha contestado el diputado regional socialista Fernando Moreno, quien asegura que «frente a los paripés estériles del PP, el PSOE está centrado en garantizar agua para siempre en la Región de Murcia» y recuerda que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró recientemente en Zaragoza que «en Aragón no sobra agua», cerrando así la puerta a cualquier tipo de trasvase desde el Ebro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todo lo que debes saber sobre la Magna Procesión Jubilar de Murcia: horarios, itinerario y pasos
  2. Fue la Fábrica de Harinas de Murcia, pasó 50 años abandonada y ahora se transforma en eje de la creatividad murciana: así será La Constancia
  3. De la Fábrica de Casera a la Central Lechera Murciana: las impresionantes fotos de la arquitectura industrial desaparecida en Murcia
  4. ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: catas en barco, conciertos gratuitos y mercadillos artesanales
  5. En directo: Real Murcia-Teruel
  6. Más allá del debate: la oportunidad real de Las Torres de Cotillas para transformar los purines en energía limpia y desarrollo sostenible
  7. Un nuevo parque infantil, mesas de picnic, bancos y máquinas de biosaludables: así será la renovada Plaza del Rocío de Los Nietos en Cartagena
  8. La Región se prepara para un fin de semana más otoñal: bajada de temperaturas, nubes y posibles lluvias

Arranca este mes la recuperación de El Carmolí que contará con un hábitat protegido para el fartet

Arranca este mes la recuperación de El Carmolí que contará con un hábitat protegido para el fartet

El Gobierno regional ofrece ayudas de hasta 75.000 euros para apoyar la tauromaquia

El Gobierno regional ofrece ayudas de hasta 75.000 euros para apoyar la tauromaquia

Cano critica la negativa del presidente de la CHS a ir a la Asamblea

Cano critica la negativa del presidente de la CHS a ir a la Asamblea

La Región vuelve a exigir hoy en el Consejo Fiscal la reforma del sistema de financiación

El ahorro de los murcianos en el banco sigue sin tocar techo

El ahorro de los murcianos en el banco sigue sin tocar techo

Así se vivió la procesión Magna de Murcia

Cerezas y travesuras

Cerezas y travesuras

Marín exigirá en Madrid una reforma urgente del sistema de financiación autonómica de la Región

Marín exigirá en Madrid una reforma urgente del sistema de financiación autonómica de la Región
Tracking Pixel Contents