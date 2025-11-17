Cano critica la negativa del presidente de la CHS a ir a la Asamblea

El diputado regional del PP, Jesús Cano, denuncia que la negativa del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a comparecer este lunes ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional «demuestra las verdaderas intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez: acabar con el Trasvase y dar la espalda a la Región de Murcia».

Cano dice que «el presidente de la CHS se niega a dar la cara ante los representantes de los ciudadanos de la Región, lo que evidencia que la voluntad del Gobierno central es ocultar sus planes y evitar rendir cuentas sobre las medidas que amenazan el futuro del agua en el Levante».

A las palabras de Jesús Cano ha contestado el diputado regional socialista Fernando Moreno, quien asegura que «frente a los paripés estériles del PP, el PSOE está centrado en garantizar agua para siempre en la Región de Murcia» y recuerda que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró recientemente en Zaragoza que «en Aragón no sobra agua», cerrando así la puerta a cualquier tipo de trasvase desde el Ebro.