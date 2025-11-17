Ayudas de hasta 10.000 euros para la sucesión de empresas familiares: así funciona y se solicita el Cheque Relevo en la Región

Un importante espaldarazo económico que puede llegar hasta los 10.000 euros y que está pensado para que las empresas familiares (sobre todo las pymes) puedan asegurar su futuro sin sobresaltos. Es el objetivo principal del Cheque Relevo que el Gobierno regional pone a disposición de estos negocios en la Comunidad para "acompañar a la empresa familiar en uno de sus momentos más delicados": el de garantizar el relevo generacional con todas las garantías jurídicas cumplidas.

Casi medio centenar de empresas familiares murcianas reciben ya estas ayudas ofrecidas por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social a través del Instituto de Fomento (Info) de la Región de Murcia para poner en marcha ese protocolo familiar por el que se lleve a cabo el paso, por ejemplo, de un padre a un hijo al frente del negocio y establecer cómo va a ser la gestión de la empresa, las relaciones entre la familia y la empresa, la propiedad y la dirección, así como para facilitar el paso de una generación a otra.

Así lo aseguró este lunes el director del Info, Joaquín Gómez, durante la presentación del Barómetro de la Cátedra de Empresa Familiar: esta herramienta ha permitido hasta el momento en sus dos convocatorias, una de las cuales permanece aún abierta, "ofrecer estabilidad al proyecto, al empleo y al arraigo territorial".

Con un presupuesto de 515.000 euros repartidos en dos convocatorias, ha movilizado hasta el momento más de 538.000 euros de inversión.

¿Cuánto dinero me pueden dar?

La cuantía de las ayudas varía en cuestión al número de empleados que tenga el negocio: hasta 5.000 euros para pymes familiares con hasta 9 empleados y hasta 10.000 euros para pymes familiares con 10 o más empleados.

El destino de estas subvenciones va destinado principalmente a pagar servicios de consultoría especializada, como asesores, abogados, consultores empresariales para redactar ese protocolo familiar. "El Cheque Relevo está marcando una diferencia real, ofreciendo continuidad ordenada, seguridad en la transición, preparando a la siguiente generación y abriendo la puerta a directivos profesionales cuando es necesario, es decir, haciéndolas competitivas a largo plazo", explicó el director del Info.

Cabe recordar que la segunda convocatoria de este Cheque Relevo fue lanzada el pasado mes de marzo y permanece abierta durante todo el año. Para que las empresas familiares interesadas puedan llevar a cabo esta solicitud se debe presentar a través de la Sede Electrónica del Info.

Más de la mitad fiarían la 'herencia' a uno de sus hijos

En los nuevos datos del Barómetro presentado este lunes en Murcia, también aparece que disminuye el propósito de incorporar externos a la dirección y a la propiedad de la empresa, y crece el interés por la transmisión generacional. Un 38,5% se plantea, en gran medida, realizar la sucesión en los próximos años. De este grupo, un 59% piensa en un hijo, un 10% en un no familiar, un 9% en un sobrino, un 8% en un hermano, como opciones mayoritarias.

Durante 2025 se ha producido un importante aumento de la planificación, tanto en términos empresariales (las empresas con Consejo de Administración crecen 8 puntos, situándose en 45%) como familiares; un 26% ya cuenta con protocolo familiar y un 15% está en proceso.

"Estas subvenciones nos han ayudado a profesionalizarnos", sostiene el presidente de Amefmur

"Tengo que agradecer al Info porque que haya aumentado el porcentaje para abrir el protocolo familiar no es casualidad. Hay un nuevo producto por el que se está ayudando a las empresas familiares, sobre todo a las que más lo necesitan, aquellas que obtienen menos beneficios porque son más pequeñas. Son más de 500.000 euros que se han puesto para que puedan incorporar ese protocolo familiar. Esto nos ha ayudado a profesionalizarnos porque ayuda a constituir una gobernanza que va a favor de la constitución de consejos de administración y de una sucesión ordenada", agradeció José María Tortosa, presidente de Amefmur.

Por su parte, Joaquín Gómez también resaltó que desde la Comunidad están también centrando sus esfuerzos en apoyar la internacionalización, "con cifras récord de presupuesto en las distintas líneas de ayuda de este año. Además de las líneas de fomento de la I+D y la digitalización, o las ayudas a la inversión productiva".