Arranca este mes la recuperación de El Carmolí que contará con un hábitat protegido para el fartet

Los trabajos para la restauración ecológica integral de El Carmolí arrancan este mes con un presupuesto de más de 800.000 euros financiados con fondos europeos y una duración estimada de seis meses.

Entre las principales líneas de actuación, pensadas por la Comunidad, para la recuperación de este espacio está la creación de una charca-refugio que servirá de hábitat para el fartet, un pez autóctono en peligro de extinción. La charca incluirá una isla central revegetada y su entorno será restaurado con hábitats del espacio protegido.

Para ello, será necesaria la demolición de una parte importante del pavimento de la pista de aterrizaje que se encuentra frente al antiguo hangar del Hovercraft, recuperando su superficie para favorecer el desarrollo natural de la flora y fauna del entorno.

El antiguo hangar del Hovercraft VCA-36 de la Marina Española en El Carmolí. / L.O.

Asimismo, se llevará a cabo la eliminación de flora exótica e invasora, con la supresión de ejemplares de pita, caña común y uña de gato (Carpobrotus edulis), entre otras especies que alteran la dinámica del ecosistema. Posteriormente, se desarrollará una revegetación con especies autóctonas propias del litoral del Mar Menor.

También se reforzará el vallado cinegético y se instalarán cierres perimetrales en zonas de riesgo, junto con cartelería informativa e interpretativa que fomente la sensibilización ambiental de los visitantes. Además, se realizarán batidas de limpieza y retirada de residuos.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, explicó que "queremos que este espacio sea un referente de gestión ambiental, un lugar donde se vea que la colaboración entre administraciones y la implicación de la ciudadanía son esenciales para proteger el Mar Menor".

Vázquez añadió que "esta restauración se enmarca en una hoja de ruta más amplia de actuaciones de renaturalización, donde la recuperación de El Carmolí se une a otros proyectos impulsados por el Gobierno regional para restaurar hábitats, recuperar especies y garantizar un futuro sostenible para el Mar Menor".