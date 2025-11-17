El ahorro de los murcianos en el banco sigue sin tocar techo

La cantidad de dinero que los murcianos tienen guardado en los bancos sigue sin tocar techo y alcanza cifras de récord: son casi 30.000 millones de euros los que familias y empresas de la Región de Murcia tienen en depósitos bancarios. En concreto, son unos 29.400 millones de euros lo que se contabilizan a junio de 2025, según la última serie publicada por el Banco de España dentro del epígrafe ‘Otros sectores residentes’.

Representa un 2% más que en el trimestre anterior, cuando en marzo de este mismo año se contaban unos 28.600 millones de euros. En términos interanuales supone un crecimiento del 4%, ya que en junio del pasado año eran unos 28.200 millones de euros.

Una de las grandes diferencias se da con respecto a hace ahora cinco años, con el estallido de la pandemia de coronavirus: el aumento del dinero ahorrado con respecto a aquel entonces (que era de 24.900 millones) representa una subida del 18%, con una subida, en términos reales, de unos 4.500 millones de euros.

Fundamentalmente este incremento se debe a que la pandemia fue uno de los periodos donde más dinero se ahorró, ya no solo en la Región de Murcia, sino en todo el país.

La incertidumbre latente y el miedo por el qué podría pasar, así como la paralización temporal de la vida social y del ocio (bares y restaurantes cerrados, imposibilidad de hacer viajes o de disfrutar de unas vacaciones ‘normales’ por las restricciones de movilidad, entre otros motivos) propició un ahorro de unos dos millones de euros en apenas medio año.

De los 24.900 millones de euros en marzo de 2020 a los 26.900 en septiembre de ese mismo año (sin contar con que tras el verano volviésemos a sufrir diferentes olas de la pandemia, cierres y confinamientos parciales).

Todo ello provocó un fuerte incremento en el dinero que hogares y pequeñas empresas mantenían en los bancos durante 2020 y 2021. A partir de 2022, con el fin de las restricciones más importantes por la covid, ese ritmo de crecimiento se moderó, aunque el ahorro acumulado ha seguido presente en estos años, incluso pese al repunte de la inflación.

«Se juntaron muchos factores que han hecho que desde ese año hasta ahora haya vuelto a aumentar la tasa de ahorro en la Región y en todo el conjunto nacional. Por un lado, la incertidumbre geopolítica con la guerra de Ucrania, ya que al inicio del conflicto se generó muchísima incertidumbre en la sociedad, a lo que después se sumó la de Oriente Medio», explica Juan María Soler, economista y miembro de la junta del Colegio de Economistas y de la Región de Murcia.

Esta situación originó «un incremento fortísimo de la inflación, con subidas de precios cercanas al 10% en el país», recuerda Soler. Con una subida tan fuerte de los tipos de interés «como herramienta de los bancos centrales para frenar la inflación».

Pero ese incremento tan brusco, añade el economista, también generó preocupación porque podía provocar una recesión económica: «Se sumó que los tipos llegaron a estar por encima del 4% y las letras del Tesoro a pagarse en torno al 3,7%. Ante la incertidumbre y con el dinero por fin remunerado, es lógico que aumentara el ahorro», dice.

Un ‘efecto cautela’ crucial

Respecto a qué tuvo más peso en este periodo de ahorro: si la incertidumbre por las guerras o la mejora en los tipos de interés, el también socio de Avanza Capital explicó que ambas son causa-efecto: «El primer motivo fue la incertidumbre económica, por la guerra y por el posible impacto de la subida de tipos, ya que una subida tan fuerte podía llevar a la economía a recesión. Por tanto, el ‘efecto cautela’ fue crucial. Y si además estaban remunerando el dinero, fue otra derivada que también influyó».

Aumenta el poder adquisitivo

La tendencia del ahorro no se va a frenar a corto-medio plazo, pero sí que va a bajar un poco la marcha. El crecimiento esperado para España este año es del 2,8%, muy por encima del de la Unión Europea. Esto, unido a que «la confianza del consumidor sigue creciendo» y en un escenario en el que la geopolítica pesa algo menos hace que los depósitos bancarios sigan en aumento, explica Soler.

El experto también apunta a que el ciudadano poco a poco ha ido recuperando en el último año algo de poder adquisitivo respecto a 2023 o 2024 porque la inflación se ha normalizado. Esto provoca, a su vez, que el consumo también aumente al rebajar el periodo de incertidumbre. Como consecuencia positiva, prevé Soler, lo lógico es que el dinero ahorrado empiece a circular y la economía seguirá reactivándose «con menores tipos de interés y menos incertidumbre».

Respecto al conjunto nacional, el sector privado tenía ahorrado en los bancos a junio de 2025 1,52 miles de millones de euros, mientras que en marzo de este mismo año la cifra bajaba a 1,48 miles de millones (+33 millones de euros de diferencia). Si retrocedemos a antes de la pandemia de coronavirus, en España a marzo de 2020 el dinero registrado se reducía a 1,22 miles de millones, por lo que en un lustro las cuentas bancarias han recibido unos 290,8 millones de euros.

El panel Funcas, en su último informe publicado a finales de octubre, mostraba que la actual tasa de ahorro se sitúa en el entorno del 11,5% (previsión hasta 2027), «muy por encima de los valores considerados como normales hace unos años». En estas previsiones se considera que ese cambio es estructural, por factores como la inmigración, o la necesidad de ahorrar más para adquirir una vivienda».

«Ahorrar por ahorrar no sirve de nada si luego no se revierte a la economía»

«Ahorrar por ahorrar no sirve para nada si luego no se revierte a la economía». Así lo advierte el economista murciano Juan María Soler, quien considera que sí que es positivo que el ciudadano ahorre durante un periodo de tiempo razonable, pero no prácticamente toda la vida.

La máxima es clara: si el dinero se guarda y no se mueve, la economía y el mercado no se mueve. «Lo ideal es ahorrar para consumir o para invertir, mejorar el poder adquisitivo futuro o preparar la jubilación», expresa.

El experto apunta a que «ahora que parece que el entorno está algo más tranquilo y los tipos de interés son más bajos, por lo que ese ahorro puede salir hacia el consumo o la inversión».

Para Soler, la previsión es que poco a poco la importante tasa de ahorro que se está registrando estos años se vaya reduciendo y que ese ahorro acumulado sea un motor del crecimiento económico.