VIII Premios Futuro de las Telecomunicaciones: un reconocimiento a quienes sostienen los hilos invisibles que nos conectan

En una época en la que la tecnología se ha vuelto paisaje, ruido de fondo, casi un reflejo inconsciente, resulta revelador detenerse y mirar de frente a quienes sostienen los hilos invisibles que nos conectan. La octava edición de los Premios Futuro de las Telecomunicaciones, celebrada el pasado 14 de noviembre en la Finca Buenavista, fue precisamente eso: un acto de revelación. Más de 250 asistentes se reunieron para celebrar el talento que hace posible que la información circule, que las ciudades respiren en digital y que el futuro tome forma.

La jornada, organizada por el Colegio Oficial y Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Región de Murcia (COGITTRM/ACARMITT), dentro de una acción de Fundación Integra financiada por la Región de Murcia, la Agencia de Transformación Digital (ATD) y la Unión Europea, arrancó a las seis de la tarde con un intenso debate bajo el lema «Energía del futuro: innovación, tecnología y sostenibilidad». Un punto de partida que no solo contextualizó el espíritu de la gala, sino que puso sobre la mesa la urgencia de un cambio energético y digital que avance sin dejar huella indebida con ponencias de alto nivel.

Entrega de premios

Al caer la noche, arrancó la entrega de los premios. «Hoy se rinde homenaje al trabajo, la pasión y la visión de quienes impulsan la transformación tecnológica», expresó la presentadora del evento, Virginia Muñoz. Un mensaje de bienvenida que conectó de inmediato con la esencia de la gala: reconocer la labor de ingenieros, empresas y entidades cuyo esfuerzo no siempre es visible, pero sí imprescindible.

El decano del COGITTRM y presidente de ACARMITT, José Antonio López Olmedo. / Israel Sánchez

La lista de empresas colaboradoras —Gobierno Regional, Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia, Ayuntamiento de Murcia, Instituto de Fomento, Odins, Brocalsa, VeoVisión, Hidrogea, Motorola, Digi, Telefónica, Huawei, Satec, DigiMaster, CSA, Acreambiental, CajaIngenieros, Sabadell, Universidad Politécnica de Cartagena y UCAM— evidenció la amplitud del ecosistema que sostiene el sector.

Tras la intervención del decano del COGITTRM y presidente de ACARMITT, José Antonio López Olmedo, llegó el turno de la entrega de galardones.

Linasa

El primer galardón, dedicado a la innovación y sostenibilidad en la producción industrial, fue para Linasa, empresa murciana con décadas de experiencia en el desarrollo y fabricación de productos para el hogar y el cuidado personal. En su vídeo de presentación quedó claro que su apuesta por un modelo industrial responsable no es un gesto aislado, sino una estrategia integral: reducción de 5.000 toneladas de CO₂ anuales gracias a la recuperación de gases en su planta de cogeneración, implantación de inteligencia artificial, eficiencia energética, energía solar, uso de materias primas biodegradables y envases reciclables, o el compromiso con el Pacto Mundial de la ONU. El premio fue entregado por Joaquín Ruiz Montalvan, director gerente de Fundación Integra Digital, y la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, y recogido por Óscar Pérez, consejero delegado de Linasa.

Imida

El segundo galardón reconoció el impulso e innovación en la aplicación de las TIC al progreso de la agricultura y el medio ambiente. El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) fue distinguido por el trabajo de su equipo de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, pionero en la aplicación de gemelos digitales y ciencia de datos al territorio. Una revolución silenciosa que utiliza sensores, satélites, drones, 5G e IoT para modelar cultivos, prever riesgos climáticos, optimizar recursos y reforzar la agricultura de precisión. El premio fue entregado por Luis Miguel Chapinal, decano del COITT, y el exárbitro José Antonio Teixeira, de la patrimonial del PITT-COITT, y recogido Andrés Martínez Bastida, director del Imida.

Brocalsa

El tercer premio, SmartSolutions a la Transformación Digital, recayó en Brocalsa Innovación & Energía. Su departamento de Smart Solutions ha sabido integrar automatización avanzada, telecomunicaciones, ciberseguridad y comunicaciones industriales para mejorar la operatividad de sectores clave como el ciclo integral del agua o las industrias de la Región. No solo optimizan procesos: crean futuro. Recibió el galardón su director general, Emilio Abellán Palazón, de manos de Sara Rubira Martínez, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, y José Guillén Parra, concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración del Ayuntamiento de Murcia.

Ingeniera del Año 2025

Por último se hizo entrega del reconocimiento a la Ingeniera del Año 2025: Pilar Sánchez César. Su trayectoria es la prueba de cómo una carrera construida con rigor y visión puede empujar fronteras. Desde su inicio en 2000 con CH2MHILL en el diseño de redes para el proyecto ONO, pasando por la coordinación de equipos en el sureste y su etapa en despliegues FTTN para Orange, hasta su decisión de emprender en 2014 para aportar valor en el diseño de redes de fibra. En 2020 se sumó al desafío del despliegue nacional de Digi, primero como responsable de producción en Murcia y Alicante, y desde 2021 como responsable de construcción en el sureste. El premio fue entregado por José Antonio López Olmedo.

La clausura corrió a cargo de la consejera Sara Rubira, antes de la despedida final. Con ella se cerró una gala que, un año más, recordó que el futuro tecnológico no llega solo: lo construyen quienes, desde la ingeniería, mantienen abierto el ancho de banda del progreso.

Así fue la gala