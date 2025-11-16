Juego
Cada murciano gastará algo más de 73 euros en Lotería de Navidad
La Comunidad forma parte de las regiones en las que se esperan las menores ventas
EP
Cada murciano gastará una media de 73,24 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este año, que se celebrará el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, frente a los 76,08 euros de media nacional.
Dicha cantidad es una estimación pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo, cuyo anuncio de publicidad se ha presentado este miércoles 12 de noviembre en una rueda de prensa en la Real Casa de la Moneda en Madrid.
Además, los habitantes de la Región de Murcia forman parte del grupo de los que se espera que dejen menos dinero en la compra de décimos este año. Asimismo, la Comunidad es uno de los lugares que menos Lotería de Navidad tienen consignada este año, con un total de 115.126.400 euros, según las cifras oficiales.
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.
198 millones de décimos
Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.
El primer premio, conocido popularmente como el ‘Gordo’ de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie.
