La mitad de los jóvenes de la Región reconoce necesitar desconexión digital

El móvil se ha convertido en una herramienta central en la vida cotidiana de niños y adolescentes, especialmente en la etapa de la preadolescencia. Pero al uso de este también se suma el de tabletas, ordenadores y televisión, lo que hace que los jóvenes dediquen una gran parte de su tiempo diario a las pantallas. Esta realidad está llevando a muchos de ellos a una situación límite, hasta el punto de que más de la mitad de los adolescentes comienza a manifestar cierta necesidad de desconexión del entorno digital.

Así queda recogido en el estudio ‘Infancia, adolescencia y bienestar digital’, promovido por Unicef-España, la Universidad de Santiago de Compostela (USC), el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática y la entidad pública Red.es, un trabajo presentado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que han participado más de 5.300 alumnos de Primaria, ESO, Bachillerato y FP de la Región de Murcia pertenecientes a una veintena de centros educativos, con una muestra total nacional de más de 100.000 cuestionarios.

Este trabajo es el más amplio realizado en España hasta el momento con alumnos de entre 10 y 20 años sobre estas temáticas.

El mismo ha sido elaborado por un comité de 43 expertos internacionales, entre los que se encuentran los investigadores de UNIR Joaquín González-Cabrera, Gemma Mestre-Bach y Alejandro Villena-Moya, lo que supone una radiografía completa sobre salud mental, convivencia y uso digital en la adolescencia.

La edad media de acceso al primer teléfono móvil se sitúa en los 10,8 años

Entre los resultados del informe ‘Infancia, adolescencia y bienestar digital’ destaca que más de la mitad del alumnado manifiesta la necesidad de desconexión digital, una necesidad que es mayor entre las chicas.

La desconexión digital, en este caso, hace referencia a la práctica voluntaria de intentar limitar, interrumpir o regular el uso de dispositivos electrónicos y plataformas en línea, con el fin de favorecer el descanso, la concentración y el equilibrio en la vida cotidiana.

Preguntados por esta cuestión, un 58,5% de los jóvenes murcianos considera importante ser ellos mismos los que decidan cuándo conectarse; un 52,3% reconoce que hay determinadas situaciones en las que no quieren utilizar el móvil; y un 42,3% dicen procurar que su móvil no tenga un papel demasiado importante en sus vidas.

Los especialistas recuerdan que en la adolescencia, promover espacios y tiempos de desconexión contribuye a prevenir el uso problemático de la tecnología y a proteger la salud física, el bienestar emocional y la calidad de las relaciones sociales.

Acceso al primer móvil

El uso del móvil en estas etapas no solo facilita el acceso a la información a los jóvenes, también influye en la construcción de su identidad, en la socialización con sus iguales y en el desarrollo de la autonomía. Pero también les expone a numerosos riesgos en Internet y plantea el reto de lograr el equilibrio entre la vida digital y la real.

Uno de cada tres estudiantes reconoce mirar el teléfono durante las clases

De media, la edad de acceso al primer teléfono móvil se sitúa en los 10,8 años. En los institutos, el 92,8% dispone de móvil propio, cifra que se sitúa en el 51,6% entre los alumnos de Primaria.

El informe también señala que el 44,4% lleva el móvil al centro educativo a diario (2,7% en Primaria y 53,6% en ESO) y, pese a que su uso está prohibido en entornos escolares en la Región de Murcia, uno de cada tres alumnos dice que suele mirarlo durante las clases.

Redes sociales

El trabajo presentado esta semana entra a analizar también el uso que hacen los jóvenes de las redes sociales, plataformas que utilizan para estar conectados socialmente y como expresión de identidad.

Los resultados muestran que casi la totalidad de los estudiantes usan redes sociales, ya que el 92,5% del alumnado está registrado en al menos una red social y el 75,8% en tres o más, incluso en edades tempranas: el 78,3% de los niños de Primaria ya tiene cuenta en alguna.

Además, el 5,7% del alumnado podría haber desarrollado un patrón de uso problemático de redes. Dicho porcentaje es mayor entre las chicas que entre los chicos (7,2% - 4%) y aumenta con la edad, alcanzando su valor máximo en Bachillerato, con un 7,7% de uso problemático.

Para limitar el acceso de los menores a redes sociales, el Gobierno de España está trabajando en estos momentos en una nueva ley que aumente la edad mínima permitida para abrir una cuenta personal en redes, que pasará de los 14 años actuales a los 16 años, siguiendo las medidas adoptadas en otros países.

Los investigadores también analizan el papel de los padres en este uso digital y señalan que la mitad de los progenitores (53,5%) conversa habitualmente con sus hijos sobre los peligros de Internet y solo 3 de cada 10 (30,7%) limitan los contenidos que publican o consumen sus hijos.

«No educar a los hijos en el mundo digital es lanzarlos al océano sin salvavidas»

La psicóloga María José Dólera pide formación para los padres y que la Administración les proteja. Muchos de los pasos que se han dado para incorporar las pantallas a nuestras vidas se están comenzando a desandar reduciendo el tiempo de uso en las aulas y prohibiendo la utilización de móviles en entornos educativos. Para María José Dólera, vocal de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, este es el resultado de hacer el camino en el sentido inverso a como se debería realizar, "se toman las decisiones y se llena todo de pantallas para después analizar y hacer estudios sobre si esto funciona, lo que obliga a recalcular la situación".

Preguntada por los resultados del estudio Infancia Digital y la propia percepción de los adolescentes de que necesitan momentos de desconexión, afirma que "pese a su juventud, los adolescentes tienen bastante sentido común". Sin embargo, echa en falta una mayor implicación y supervisión por parte de los padres.

"La propia Ley de Protección de Menores incluye la violencia digital y habla de la obligación de supervisión de estos usuarios, lo que supone básicamente reconocer que existe un problema y que hay que regularlo", señala.

La psicóloga María José Dólera. / L.O.

Para la psicóloga, existe una negligencia parental si no se cumple con la protección de los hijos, ya que "se produce un abandono educativo y emocional".

Dólera explica que "los padres también deben educar y proteger en el ámbito digital, lo contrario es lanzarlos al océano sin chaleco salvavidas. Eso es precisamente lo que hacen cuando les dejan tener redes sociales siendo menores".

Sobre el uso que hacen los jóvenes de las redes sociales, con más de un 92% que tienen al menos una cuenta en estas plataformas, la vocal del Colegio de Psicología de la Región de Murcia tiene claro que "es la Administración pública la que debe intervenir para proteger a los menores, un ámbito al que está llegando tarde". Al tiempo que insiste en la mayor implicación y formación por parte de los padres.

María José Dólera considera que ha llegado un punto en el que "las redes sociales se han convertido en los nuevos cuidadores de los niños, ya que dándoles una pantalla están en silencio y no molestan, pero esto va en contra de la propia naturaleza del menor, que debe explorar y moverse para evolucionar". Además, alerta de los riesgos a los que se les exponen, como el acceso a pornografía, apuestas online y desconocidos.