Economía
Marín exigirá en Madrid una reforma urgente del sistema de financiación autonómica de la Región
El consejero participa este lunes en la capital de España en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera
El Gobierno regional exigirá en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una reforma urgente del sistema de financiación autonómica “que corrija el perjuicio histórico a la Región de Murcia”. Así lo puso de manifiesto el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, que participará mañana lunes en Madrid en la reunión del CPFF, donde reclamará que se ponga fin a “ese maltrato hacia nuestra región”.
El titular de Hacienda señaló que “es intolerable” que en la reunión no se vaya a abordar la reforma del sistema, sino sólo la situación actual del modelo, según ha adelantado esta semana la ministra María Jesús Montero.
“La reforma es urgente, no podemos esperar más, la Región no puede seguir siendo la comunidad más infrafinanciada del país por una decisión política del Gobierno de España que no responde a ningún criterio técnico”, aseguró.
Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, un ciudadano de la Región de Murcia recibe 1.098 euros menos que uno de la comunidad mejor financiada, por lo que si el sistema de financiación proporcionara los mismos recursos que a la comunidad mejor financiada “tendríamos que recibir 1.675 millones de euros más cada año”, subrayó el consejero Marín.
Son casi 1.700 millones menos, explicó el titular de Hacienda, “pero son, sobre todo, 330 centros de salud, 11 hospitales, 370 colegios, 304 institutos o 150 kilómetros de autovía de los que se priva a los ciudadanos de la Región de Murcia por la falta de voluntad política del Gobierno de España”.
