Comparan la gastronomía de Murcia con la de Asturias: "Murcia se ríe del Principado de Asturias"

Aunque existe un consenso bastante generalizado en que la gastronomía española es una de las más completas y valoradas del mundo, dentro del propio país conviven pequeñas rivalidades territoriales que, de vez en cuando, se manifiestan en redes sociales en forma de comparaciones culinarias. Esta semana se ha producido un nuevo ejemplo de estas “rencillas” amistosas, protagonizadas en este caso por usuarios asturianos y murcianos.

Todo comenzaba con la cuenta @gaspismo, que citaba un tuit de

en el que se mencionaban tres ciudades italianas (Nápoles, Milán y Bolonia) como algunos de los mejores lugares del mundo para comer. En respuesta a esa clasificación el usuario asturiano publicaba cuatro imágenes de platos tradicionales del Principado acompañadas del mensaje: “El Principado de Asturias se ríe de este ranking”.

Poco después la publicación era compartida por la cuenta “MurcianoJapo”, que replicaba el formato: otras cuatro fotografías, en este caso de platos típicos de la Región de Murcia, junto al texto “Murcia se ríe del Principado de Asturias”.

Una comparación visual entre dos tradiciones culinarias muy distintas

En el collage difundido por el usuario murciano podían reconocerse preparaciones muy habituales en la región, como el pulpo, el arroz, el zarangollo o la popular marinera. Por su parte las fotografías publicadas por gaspismo mostraban algunos de los referentes más conocidos de Asturias, como las fabadas, el chorizo a la sidra o el cachopo.