El Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia entrega la GA dorada a su Consejo General

El murmullo elegante del hall del Hotel Barceló Murcia Siete Coronas anunciaba algo más que un acto institucional: era el preludio de una celebración que mezclaba memoria, vocación y futuro. Cerca de 150 asistentes aguardaban con expectación la ceremonia de Jura de nuevos colegiados del Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia, una cita que, año tras año, reafirma el compromiso de una profesión discreta pero esencial en la vida administrativa del país.

El reloj marcaba las ocho en punto cuando Pedro Martínez, secretario del Colegio, dio la bienvenida a los presentes e invitó a guardar un minuto de silencio en memoria de Paco Jiménez, figura muy querida por la institución.

Un juramento que mira al futuro

Tras la lectura del acta, llegó uno de los momentos más simbólicos de la noche: la jura de los nuevos colegiados. Sergio Martínez Cuadrado, Juan Antonio Campillo González, Alba Rodríguez Rubio, María Belén Espinosa Cabrera, Elena Buitrago Pérez, José María Pérez de los Cobos del Baño, Santiago Blanco de Córdova Díaz-Madroñero y Antonio Ballesteros Quiñonero pronunciaron su compromiso con la profesión entre aplausos y emoción.

Acto seguido, se entregaron los reconocimientos a la constancia y la dedicación de cuatro profesionales que cumplieron un cuarto de siglo de ejercicio: Patricia Pilar Díaz Martínez, Manuel Albero Rueda, José González López y Agustina María Vidal García. La entrega de las tradicionales insignias de bronce fue acompañada de una ovación cálida y sincera.

Nuevos colegiados Sergio Martínez Cuadrado

Juan Antonio Campillo González

Alba Rodríguez Rubio

María Belén Espinosa Cabrera

Elena Buitrago Pérez

José María Pérez de los Cobos del Baño

Santiago Blanco de Córdova Díaz-Madroñero

Antonio Ballesteros Quiñonero

Los nuevos colegiados que juraron, junto al presidente / Juan Carlos Caval

Reconocimientos Patricia Pilar Díaz Martínez

Manuel Albero Rueda

José González López

Agustina María Vidal García

Aquellos que recibieron el reconocimiento por los 25 años, junto al presidente. / Juan Carlos Caval

Tras la entrega de reconocimientos, subió al atril el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia, José Pérez de las Bacas y Vacas, para pronunciar un discurso que combinó reflexión, crítica constructiva y defensa apasionada del papel del gestor administrativo.

El presidente felicitó en primer lugar a los nuevos colegiados y a los homenajeados por sus 25 años de trayectoria: «Creo que todos hemos elegido la mejor de las profesiones posibles, la de ayudar a otros a cumplir con la Administración, pero sobre todo, la de simplificarles la vida. Gracias y enhorabuena por ello».

José Pérez de las Bacas y Vacas, con tono sereno pero firme, quiso dejar claro su lema: «La Administración es de los ciudadanos, no de los gobernantes», un mensaje que vertebró su intervención. Desde ahí, desarrolló una crítica lúcida al laberinto burocrático que todavía hoy define buena parte del sistema administrativo español.

El presidente del Colegio de Gestores de la Región de Murcia, José Pérez de las Bacas y Vacas, durante su discurso. / Juan Carlos Caval

«El sistema, aunque muy digital, sigue siendo muy complejo, muy disperso, y muchas veces demasiado desconfiado. Hoy el problema ya no es el papel, sino la multiplicidad de plataformas y certificados. Ni siquiera nosotros, en ocasiones, nos aclaramos», declaró.

«Si a esto le sumamos una norma publicada cada quince minutos —más de 30 millones en nuestra democracia— y el lenguaje farragoso de la Administración, uno llega a la conclusión de que es de auténtico héroe llegar a buen término en el día a día de nuestros despachos», añadió.

El presidente recordó la pandemia como un ejemplo de colaboración efectiva entre la Administración y los gestores administrativos: «La única administración que funcionó fue la DGT, las 24 horas, y fue gracias a esa cooperación que tuvimos y tenemos con ellos. Todo un modelo a seguir por el resto de la Administración, a través de mecanismos sensatos, tecnología necesaria y el buen hacer de funcionarios y gestores».

A continuación, denunció la fragmentación administrativa —«no es una, son miles»— y defendió la necesidad de simplificar y unificar procesos. Con tono reivindicativo, enumeró sus tres peticiones esenciales: «Recuperar la presencialidad, no al teletrabajo, no a las notificaciones telemáticas a horas inadecuadas, sí a la conciliación familiar de los profesionales y autónomos, no solo a la de los trabajadores por cuenta ajena. No podemos recibir notificaciones a la una, dos o tres de la mañana».

Parte del equipo del Colegio de Gestores junto al presidente, el vicepresidente, Félix Cayuela y el secretario, Pedro Martínez. / Juan Carlos Caval

El presidente del Colegio de Gestores de la Región de Murcia aportó, acto seguido, un dato revelador: «Las cargas burocráticas suponen un 4% del PIB español, y que quizás, por no decir seguro, la Administración desconfía del ciudadano y del profesional, teme el fraude más de lo que valora la confianza. Por el contrario, en otros países europeos como Francia, Italia o Alemania no se les considera intermediarios incómodos, sino cooperadores necesarios, y participan en los sistemas fiscales y laborales y oficialmente en la tramitación de expedientes».

José Pérez de las Bacas y Vacas propuso tres pilares para cambiar esa tendencia: una interlocución permanente con la Administración, un registro único de profesionales autorizados y una ventanilla única digital para todas las administraciones.

El presidente también puso el foco en las competencias y en las trabas que perjudican la actividad económica y al ciudadano: «Si hablo un poco de nuestra Comunidad Autónoma, creo que después de 23 años de presidente, algo sé del tema cuando digo que ciertas administraciones no tienen voluntad política de instaurar la Ley de Simplificación Administrativa: las competencias en transporte y agricultura están delegadas desde los ministerios correspondientes. Si nos permitieran la centralización de servicios a través de un certificado de revisión colegial, todo ello amparado en un convenio, nuestros tractores y camiones estarían en la carretera al día siguiente. Pero parece ser que nuestros políticos desconocen que desde el día de la compra del camión, el autónomo tiene que pagar unos seguros sociales, la letra del vehículo y esperar casi veinte días en ocasiones para poder circular, y por lo tanto iniciar su actividad. Ignoran de nuevo que esto lo hacemos desde hace 15 años con la DGT y con papel timbrado del Estado, con unos protocolos de seguridad semejantes a los de la FNMT. Una lástima no ser pioneros en estas materias en España».

De izq. a dcha., Susana, Rocío Munuera, el presidente, José Luis Marcos, Alberto Menchón, Virginia Jerez y Josep Ribó. / Juan Carlos Caval

«Delegar no es perder poder sino multiplicar», resumió, con un tono entre el aforismo y la advertencia. «La tramitación no puede ser un laberinto sinuoso sino una línea recta, en la que los profesionales somos la primera línea de servicio público, aunque no llevemos uniforme».

Y cerró con una frase que condensó el espíritu de la noche: «Si empezamos a pensar que digitalizar no es comprar ordenadores, y si todo esto que he mencionado lo hacemos juntos, dentro de un tiempo podremos decir que España dejó de tramitar y empezó a funcionar».

Entrega de la GA dorada

Tras su intervención, el presidente entregó la GA dorada al Consejo General de Colegios de Gestores de España, que fue recogida por Josep Ribó Nirella, vicepresidente primero de la entidad, además de presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña, quien dirigió unas palabras de agradecimiento y subrayó el papel esencial de los gestores como vertebradores del equilibrio entre la ciudadanía y la Administración.

Poco después, el propio José Pérez de las Bacas y Vacas retomó el micrófono para clausurar el acto, dando paso al cóctel y a las fotografías institucionales en el patio del hotel. La cena posterior sirvió para prolongar el ambiente festivo y el intercambio de experiencias entre generaciones de profesionales.

El presidente junto a José Luis Marcos Canalejo, vicesecretario General de CROEM. / Juan Carlos Caval

En el evento también estuvo presente José Luis Marcos Canalejo, vicesecretario general de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), reconocida institución cuyo objetivo principal es promover el desarrollo del tejido empresarial de la región, así como impulsar la capacitación profesional en los distintos sectores de nuestra economía. Una organización de la cual el Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia «espera formar parte de la misma en un futuro próximo», según ha expresado.

La noche terminó con brindis, abrazos y una sensación compartida de orgullo y pertenencia.

El acto celebrado por el Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia, en imágenes / Juan Carlos Caval

