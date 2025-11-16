Carlos Valiente, Director Comercial de C&I: «Hace falta más inversión para la autonomía energética»

Pramac centra su actividad en soluciones de generación de energía y de almacenamiento que proporcionan resiliencia a hogares, empresas y comunidades. Con todo esto, afirman tener como objetivo la consecución de un modelo energético más eficiente y sostenible. De igual manera, la compañía ofrece soluciones innovadoras que protejan las infraestructuras críticas como las comunicaciones, el transporte o el propio sistema eléctrico.

¿Consideran que la Región de Murcia y España están haciendo las labores necesarias para conseguir la tan ansiada autonomía energética?

Se ven avances notables. Claro ejemplo de ello son Caetra, Dualtech y los Fondos Next Generation de la Unión Europea que impulsan las fuentes sostenibles. Sin embargo, urge agilizar permisos y redes de almacenamiento para cerrar la brecha. En Pramac contribuimos con soluciones híbridas para sistemas off-grid -funcionan de manera independiente a la red eléctrica-, pero se necesitaría mucha más inversión pública y privada para una independencia real en 2030, algo que ya sabemos que no va a suceder.

¿Prevén en el futuro tener un portafolio compuesto al completo por productos que funcionen con energías limpias y renovables?

No un catálogo 100% renovable a corto plazo, pero sí mayoritario: apuntamos a que un alto porcentaje sea híbrido o limpio en el futuro, con foco en almacenamiento de baterías y combustibles sintéticos menos contaminantes como el hidrógeno verde y el dióxido de carbono. Mantendremos opciones fósiles para ciertas aplicaciones, pero la sostenibilidad será nuestro eje, alineado con la transición energética.

¿Por qué motivos dirían que están en el programa Caetra y qué les aporta?

Entramos por su foco en tecnología dual, que se alinea con nuestra especialización en generadores resilientes tanto para defensa como para uso civil. Nos motiva poder aportar nuestras soluciones energéticas al sector de seguridad y crear sinergias con otras empresas pertenecientes al programa con las que podemos desarrollar proyectos conjuntos.

¿De qué manera consiguen la dualidad que pide el programa Caetra?

En Pramac, logramos el carácter dual integrando diseños modulares en nuestros generadores y torres de iluminación, que cumplen estándares civiles (como ISO y CE) y militares (resistencia a entornos extremos, como MIL-STD).

¿En qué otros sectores están creciendo la empresa?

Además de defensa, la compañía ha detectado un importante crecimiento en soluciones de energía para aplicaciones críticas como centros de datos, hospitales, industria alimentaria, etc. ya que el apagón de abril demostró que los generadores son un componente estratégico de cualquier infraestructura moderna.

¿Utilizan la inteligencia artificial en alguno de sus procesos?

Sí, estamos inmersos en un proyecto de IA a nivel global, liderado por la filial de España, por el cual ya la aplicamos en diferentes procesos de la compañía, tanto productivos como de gestión. Y nos encontramos explorando nuevas vías de uso de esta tecnología.