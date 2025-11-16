Cerezas y travesuras

LÍíderes. En nuestra Región somos líderes en pobreza infantil. De toda España, oiga, qué pena. Y no se crean que esto es moderno. Hace unos años, los profesores de un instituto de la capital observaron que se producían ciertas situaciones en su centro que indicaban que algo de esto estaba ocurriendo, y montaron un grupo de observación para captar problemas y tratar de ponerles solución, si les era posible. Y lo hicieron. Si veían a un alumno o alumna con las zapatillas muy viejas, le preguntaban qué número calzaban y les compraban unas nuevas. Si veían que un alumno estaba sentado junto a una papelera en el recreo y, cuando algún compañero tiraba un resto de su desayuno, lo cogían y se lo comían, enviaban al chico a la cantina donde les daban un bocata que ellos pagaban después, todo con una absoluta discreción. Ellos hicieron un fondo con dinero suyo, y montaron algunas actividades tratando de conseguir pasta, pero está claro que no podían llegar a todo lo que veían. Pero, al menos lo intentaron.

Celebración. El viernes, a las 10.30 de la mañana, en la puerta de un centro de mayores donde ya están jugando al dominó, un hombre llega y a otros dos que hablan en la puerta, les dice: «Alcaraz ya es otra vez número unoooo», y se pone a bailar.

Tremendo pecado. Me pareció bien que la diputada María Marín le recordara a al diputado jefe de Vox, señor Antelo, el tema del cristianismo con respecto a los niños, que los valora y ordena cuidarlos como si fuesen la representación del mismo Jesús. Con ese odio que les tiene este personal a los chavales inmigrantes, es materialmente seguro que, al soler ser creyentes, todos los que votaron a favor de mandar a los niños a la calle irán probablemente al infierno. No soy muy técnico en este asunto, y también está lo de la confesión de los pecados, pero no me quedaría yo muy tranquilo, aunque un cura me diera la absolución. El pecado es que es muy gordo.

Preciosa escritura. Hace muchos años leí a Juan Goytisolo y recordaba que era un escritor muy interesante. En mi búsqueda de libros de viejo, encontré el otro día Señas de identidad, su primera obra potente que publicó en Méjico en los sesenta porque en España no se lo permitieron hasta 1976. Y el tema es bueno, pero lo que es tremendamente mejor es cómo está escrito, qué riqueza de vocabulario, qué belleza de párrafos entre la poesía y la prosa. Parece mentira que un hombre que ha vivido la mayor parte de su vida fuera de España, en Francia y en Marruecos principalmente, sea capaz de manejar esa capacidad de expresión. Una belleza, oiga.

Hasta arriba. Leo en la prensa especializada que Kiko Rivera cogió una manguera y regó a su hermana ‘porque él iba hasta arriba y no regía bien’. Luego explica que no era hasta arriba de comida, a pesar de su sobrepeso, sino de alcohol y drogas. Y para justificar la cosa, arguye que es que entonces solo tenía 28 o 29 años. Ya ven ustedes, un chiquillo haciendo travesuras.

Fruta musical. En un puesto del mercado de Verónicas un hombre pregunta a la vendedora el precio de unas cerezas espectaculares que pueden verse allí expuestas: La chica, con cara de circunstancias le dice: «Son muy caras, pero son lo mejor de lo mejor. Traídas de Perú. A 28 euros el kilo». El hombre dice: «Joder, ¿es que tienen música?»

Cine y series. El otro día un lector de esta página le dijo a uno de mis hijos que viera la serie La puta ama y lo voy a hacer porque el recomendador es persona de buen gusto. Mientras tanto he visto la película de Guillermo del Toro Frankestein y es bastante buena. Lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de dinero que deben haber gastado para hacerla. Cada secuencia ha costado millones, porque no le falta un detalle de ambientación, vestuario, efectos especiales, etcétera. Es espectacular. De series estoy viendo la segunda temporada de El abogado del Lincoln, que es ideal para olvidarte de tus problemas personales, si los tienes. Sin más.

Problema personal. Tengo un amigo que dice que le da mucha rabia que la canción Cara al sol sea una cosa de fachas, porque él la encuentra preciosa.