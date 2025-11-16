Subvención
Más de 70.000 euros para "fomentar la cultura taurina" en la Región
La Comunidad destina estas ayudas las asociaciones taurinas sin que ningún beneficiario pueda superar la cuantía de 8.000 euros
La Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, a través de la Dirección General de Administración Local, ha convocado ayudas dirigidas a las asociaciones taurinas de la Región de Murcia, para el "apoyo y fomento de la tauromaquia".
Las subvenciones están destinadas a "potenciar, fomentar, apoyar y divulgar la tauromaquia en la Región", realizando jornadas de naturaleza no docente, conferencias, coloquios, mesas redondas, actividades de apoyo a alumnos de escuelas taurinas, exposiciones, distinciones u otras actividades de análoga naturaleza.
El importe máximo de las ayudas es de 75.000 euros, sin que ningún beneficiario pueda superar la cuantía de 8.000 euros. Según se recoge en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), el plazo para la presentación de solicitudes concluirá el 3 de diciembre.
Se trata de una línea de ayudas puesta en marcha para que “las asociaciones puedan seguir desarrollando sus actividades”, explicó el director general de Administración Local, Francisco Abril, quien destacó además que se trata de “una muestra del compromiso del Gobierno regional con la tauromaquia y con la labor que realizan las asociaciones para mantener viva la cultura taurina”.
Al margen de estas ayudas a clubes taurinos, la Dirección General de Administración Local patrocinó este año una veintena de eventos y festejos con presencia de novilleros murcianos, entre otros, la novillada de la Feria Tarina de Murcia, clases prácticas para alumnos de escuelas taurinas, así como el Premio Nacional de Tauromaquia, recuperado junto con el Senado, ocho comunidades autónomas y la Fundación Toro de Lidia, tras haberlo suprimido el Ministerio de Cultura.
