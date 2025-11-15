El talento y la inversión se sienten como en casa en Murcia
El INFO reúne en la quinta edición de Waykup Forum a 67 startups y 113 inversores para fomentar el crecimiento de un ecosistema emprendedor cada vez más internacionalizado
La Región de Murcia hace tiempo que dejó de ser esa gran olvidada de la innovación española. El responsable, un emprendimiento que en las últimas décadas ha posicionado a nuestra comunidad la séptima en número de startups (la que más creció el año pasado), la cuarta en cuanto a facturación de las mismas y la quinta en cuanto a creación de spin offs del ámbito universitario. Todo ello gracias al talento que, los pasados días 13 y 14 de noviembre, se reunió en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia en la quinta edición del Waykup Forum, organizado por el Instituto de Fomento de la Región (INFO) y financiado con fondos de la Unión Europea.
Allí, inversores llegados de hasta diez países (Estados Unidos, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Finlandia, Noruega, Francia, Lituania, Reino Unido y, por supuesto, España, fueron testigos de una innovación que en la Región de Murcia «encuentra oportunidades reales de crecimiento», tal y como afirmó Marisa López, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, durante la bienvenida de la jornada. «Hemos tejido un ecosistema de emprendimiento tecnológico que atrae talento, inversión y confianza. Cada vez más empresas apuestan por dedicarse al sector de la biotecnología, la salud o la agrotecnología», comentó la consejera, quien también anunció la convocatoria de ayudas por valor de 1 millón de euros para facilitar las rondas de inversión, el acceso de capital de estos fondos de inversión a las startups regionales, con un apoyo económico de hasta 180.000 euros.
Sesiones de pitch mediante las cuales startups en fases iniciales y de crecimiento han podido presentar sus proyectos a inversores se han compaginado con mesas redondas y ponencias, protagonizadas por expertos de la inversión y el emprendimiento.
El futuro de la IA
¿Ha dejado de impresionar la inteligencia artificial? Esa fue la premisa sobre la que trató la ponencia de Carlos Santana, conocido divulgador de IA. Y es que tan solo un par de años alucinábamos con todo lo que las nuevas herramientas podían ofrecernos pese a unas limitaciones que, hoy en día, nos hacen tercer mínimamente el gesto. Claro que nos sigue impresionando, pero la verdad es que nuestras expectativas de lo que la IA podía hacer estaban por detrás de sus capacidades, mientras que ahora son nuestras exigencias las que han tomado la delantera.
Ecosistema dual
La inversión en defensa cuando no estás siendo ‘atacado’ se traduce en una innovación cuyos beneficios se reflejan en el mundo civil. Así, Antonio Javier García, CEO de la spin off de la UPCT Qartia, y Cristóbal Alonso, socio y fundador de Wolf Ventures, conversaron acerca de la necesidad de necesidad de «ponernos las pilas como europeos ante la oportunidad de reindustrialización e inversión en defensa, o creo que vamos a ser un parque de atracciones muy divertido para EE. UU. y China en las próximas décadas».
El mejor sitio para invertir es donde se cruzan la macrotendencia, un problema importante y un buen equipo
Inversión en ciencia
La transferencia tecnológica sigue siendo uno de los grandes retos, y al mismo tiempo oportunidad, de aquellas spin offs que nacen en el seno universitario para que los avances en investigación no se pierdan en los cajones de los laboratorios. Santiago Lozano (Clave Capital), Paco Blanco (Universidad Rey Juan Carlos), Andrea Martos (Cambridge Biocapital) y Carlos Caballero (UCAM Hitech), debatieron acerca de hasta dónde debe llegar el ecosistema emprendedor científico en España, al que se le pide al mismo tiempo «que investigue, publique, vaya a conferencias, genere y monte y administre su propio laboratorio.
La comunicación entre el sector emprendedor de Estados Unidos y Murcia es cada vez más puntera
La estrategia de Silicon Valley
El emprendedor Pablo Cases (Together AI) y José Marquina, CEO en Marquina & Lack consultores, charlaron sobre las diferencias aún existentes entre el ecosistema español y europeo y el americano, representado por un hub como Silicon Valley en el que la madurez y la ambición alcanzan cotas altísimas. Una ambición que debería ser asumida por los emprendedores españoles, quienes van mostrando más dinamismo y fluidez, pero que deben estar dispuestos a «perder dinero para acabar ganando».
Las inversiones están mirando hoy en día hacia las tecnologías inmersivas, lo audiovisual y la IA
El inversor en la mira
Orfeo Balboa ofreció a los asistentes un concepto (lo invertible no siempre es viable), una verdad (el 95% de las presentaciones de inversión acaban en la basura), un secreto (el peor error de un inversor es caer en el FOMO (Fear of Missing Out o miedo a quedarse fuera) y no invertir en la empresa adecuada), y un consejo (la inversión no se busca, llega).
La inversión está principalmente basada en la confianza, y esta se genera cara a cara, en persona
El ADN del éxito de las startups
¿El emprendedor nace o se hace? Sea cual sea la respuesta, el trabajo duro debe ser una constante en el día a día de quien, primero de todo, debe tener claro todos ‘sacrificios’ que debe asumir el emprendedor. Manolo Castellano (Talento Científico), José Francisco García (Weguest) y Javier Fernández (Innoventures) debatieron acerca de ello en la última mesa redonda de una jornada que concluyó con la entrega de premios a startup más invertible, dotados económicamente con 3.000 euros, en las categorías early (Minitales) y growth (Podoks).
La ‘magia’ surge entre stands, charlas y demostraciones
El equilibrio. Un magnífico balance entre la cantidad de inversores y de startups presentes, así como entre los tiempos de networking y los contenidos formales, ha hecho del Waykup Forum un evento más que productivo para sus protagonistas. Fondos de inversión, grandes empresas y los conocidos como business angels, personas que invierten su propio dinero en empresas emergentes, aportando también su experiencia, conocimiento y red de contactos a cambio de una participación en el capital, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el talento disruptivo que emerge tanto en la Región de Murcia como en el resto de España.
Dentro de nuestras fronteras, el emprendimiento se siente como pez en el agua en sectores como el sanitario o el educativo. Así, destacan startups como Intecc, la primera aplicación web que integra protocolos científicos de valoración centrados en detectar en tan solo unos segundos el estado de la postura, columna vertebral, articulaciones y la condición física general; Inbentus, fabricante de equipamiento médico de alta tecnología «que salva vidas», destacando sus ventiladores mecánicos de altas prestaciones basados en tecnología de turbina; y Leeón, una plataforma en la que Simba se ha convertido en el aliado perfecto de profesores, quienes con un solo click pueden acceder a informes detallados acerca de la comprensión lectora de sus alumnos.
A nivel nacional, el altísimo nivel del emprendimiento se ve reflejado en startups como Marpel, cuyo proyecto se basa en un sistema que produce energía eléctrica a través del aire que se encuentra en la atmósfera para producir una energía sostenible y autosuficiente; Pathmonk, capaz de multiplicar las ventas de comercio electrónico y aumentar los ingresos con el tráfico actual de sus clientes, valiéndose de una IA que reduce la fatiga de decisión y facilita el proceso de pago, ofreciendo a cada visitante una experiencia de compra personalizada; o Katoitt, dirigida a mejorar la comunicación entre médicos y los familiares de pacientes ingresados en UCI (también se utiliza en residencias de mayores), a través de una app que mantiene informados a los familiares las 24 horas del día, centrándose en una psicoterapia fundamental a la hora de, por ejemplo, afrontar un proceso de duelo.
