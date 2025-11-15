SABIC impulsa talleres para jóvenes y adultos sobre seguridad digital en La Aljorra y Lobosillo

La Fundación SABIC ha puesto en marcha una serie de talleres prácticos sobre ciberseguridad dirigidos a adultos, niños y adolescentes de La Aljorra y Lobosillo, con el objetivo de fortalecer la seguridad digital en el entorno familiar. Las actividades, que se celebrarán entre el 26 y el 28 de noviembre, se desarrollan en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia.

El programa se iniciará con los más jóvenes mediante dos sesiones, una en el colegio de La Aljorra y otra en el colegio de Lobosillo, el 26 y 28 de noviembre, respectivamente. Estos primeros talleres, con una duración de aproximadamente 2 horas, abordarán la temática con un enfoque lúdico e interactivo, adaptado a su edad y experiencia digital. El objetivo es concienciarles sin alarmar sobre la Huella Digital y Privacidad en Redes Sociales, comprendiendo qué es y por qué es importante proteger la privacidad en plataformas tan populares como TikTok, YouTube o Twitch. Se abordará la Detección de Peligros en Línea, identificando lo que puede ser un ciberacoso, grooming y otros comportamientos peligrosos. Se enseñará cómo crear contraseñas seguras y gestionar la seguridad en sus perfiles de juegos y redes sociales.

La educación en el ámbito digital es una herramienta fundamental para intentar minimizar los riesgos a los que pueden exponerse jóvenes y adolescentes en Internet. El ciberacoso, el sexting o el grooming son algunos de ellos.

Formación para adultos: fraudes, bulos y uso seguro de dispositivos

Además, se realizará otro taller para adultos el 26 de noviembre en el Centro Cívico de La Aljorra, dirigido a los vecinos de las poblaciones próximas, que estará enfocado en gestión de riesgos en redes sociales, fraudes y timos comunes, uso seguro de dispositivos y billeteras electrónicas, supervisión y acompañamiento a menores, entre otros. También y, muy importante, se ayudará a los asistentes a aprender a reconocer noticias falsas y contenidos engañosos para discernir en cuanto a las fuentes y señales de posibles bulos.

Ingenieros expertos del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia compartirán conocimientos y herramientas útiles para que cada miembro de la familia pueda navegar por internet de forma más segura, protegiéndose de los riesgos digitales más comunes.

Tecnología, formación y prevención

En la era digital en la que vivimos, la tecnología se ha convertido en un componente fundamental en nuestras vidas, más aún para los jóvenes, que cada vez acceden antes a los dispositivos móviles. Así como para los adultos que se ven empujados a formar parte de la digitalización. En este contexto, la educación digital constituye un elemento esencial para aprovechar las ventajas que reporta esta tecnología, pero también para ser conscientes de que un uso indebido les puede exponer a una serie de riesgos.

El Día de la Comunidad de SABIC en Europa es una iniciativa en la que los empleados de SABIC en toda Europa se ofrecen como voluntarios para eventos centrados en la comunidad y actividades benéficas. Estos días involucran a los empleados que participan en eventos organizados, como visitar hospitales, ayudar en residencias de ancianos o participar en desafíos como el 'Millones de pasos adelante' para recaudar dinero para donaciones a causas importantes. El objetivo es fomentar el espíritu de equipo y el bienestar al tiempo que se apoya a causas benéficas o relevantes.

SABIC en Cartagena quiere contribuir con esta actividad a educar y proteger a los adultos y menores con una formación liderada por los mejores profesionales en la materia.